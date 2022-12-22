Купуйте страхування зі знижкою 20% на Finance.ua 🖤 — Finance.ua

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Купуйте страхування зі знижкою 20% на Finance.ua 🖤

Страхування
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Купуйте страхування зі знижкою 20% на Finance.ua 🖤
Купуйте страхування зі знижкою 20% на Finance.ua 🖤
Український сервіс онлайн — страхування Finance.ua на честь новорічних свят дарує знижку 20% на поліси.
Отримати знижку можна на:
  • Зелену картку;
  • Автоцивілку;
  • Туристичне страхування.
🔥 Для отримання знижки використовуйте промокод NEWYEAR на моменті оформлення полісу.
❗️ Акція діє до 31.12 (включно) ❗️
Страхування можна оформити наперед, вказавши при оформленні потрібну дату початку дії поліса.

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Переключись нарешті на файну страховку!
За матеріалами:
Finance.ua
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