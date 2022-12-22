Ще на 2 роки. У країні ЄС продовжили термін дії водійських прав українців — Finance.ua
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Ще на 2 роки. У країні ЄС продовжили термін дії водійських прав українців

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У Норвегії продовжили термін дії водійських прав для українських біженців на три роки, поки діє колективний захист у країні.
Упродовж цього терміну визнаватимуться всі види водійських посвідчень, а не тільки на легкові автомобілі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.
Міністерство транспорту звернулося до Норвезької адміністрації автомобільних доріг з проханням збільшити термін, протягом якого визнаються українські водійські права в Норвегії, з 12 місяців до тривалості колективного захисту, який мають українські біженці в Норвегії — на три роки.
«Багато біженців перебувають тут майже рік. У багатьох українців є водійські права, які вони можуть використовувати в Норвегії, але вони втратять право на водіння, якщо правила не зміняться. У багатьох також є водійські права на вантажні автомобілі та автобуси, і вони можуть бути корисними у норвезькому суспільстві», — зазначив міністр транспорту Йон-Івар Нюгард.
У силі для українців залишається вимога мати дійсне фізичне посвідчення водія своєї країни.
За матеріалами:
РБК-Україна
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