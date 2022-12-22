У monobank з'явилася нова функція – допомагає шукати магазини з терміналами — Finance.ua

У monobank з'явилася нова функція – допомагає шукати магазини з терміналами
У застосунок monobank додали мапу терміналів, що працюють, для безготівкової оплати в торгових точках, АЗС та кафе тощо. З її допомогою можна перевірити, де під час відключення світла є можливість розплатитися карткою.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
«У новій версії програми додали мапу терміналів, що працюють», — написав він.
За його словами, на карті показано каси магазинів, де здійснювалися оплати картками monobank за останні 60 хвилин.
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«За допомогою цієї картки можна перевірити, чи працює термінал у магазині, перед походом до нього. Якщо протягом години оплати були, термінал буде відображено на карті», — пояснив Гороховський.
Щоб скористатися карткою, спочатку потрібно оновити програму monobank. Якщо оновлення на пристрої ще недоступне, доведеться зачекати. В оновленій версії програми мапа в розділі «Ще».
Довідка Finance.ua:
- monobank готовий до сценарію повного блекауту, оскільки підготовку до масштабних відключень електрики банк почав після першого обстрілу енергосистеми, 10 жовтня, витративши на підготовчі заходи близько мільйона доларів;
- продаж monobank за $1 млрд консорціуму інвесторів міг би вивести банк на IPO та збільшити його вартість до $3 млрд. Проте деякі акціонери monobank відмовилися від угоди.
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