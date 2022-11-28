Клієнтам monobank розповіли, чи працюватиме додаток під час блекауту — Finance.ua
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Клієнтам monobank розповіли, чи працюватиме додаток під час блекауту

Фондовий ринок
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monobank готовий до сценарію повного блекауту, оскільки підготовку до масштабних відключень електрики банк почав після першого обстрілу енергосистеми, 10 жовтня, витративши на підготовчі заходи близько мільйона доларів.
Про це завив співзасновник monobank Олег Гороховський в інтерв’ю «НВ. Бізнес», зазначивши при цьому, що в разі повного блекауту оплати повинні будуть приймати магазини, що працюють на генераторах.
Очікується, що мобільний додаток, транзакції та всі основні послуги працюватимуть. Однак такі послуги, як, наприклад, оформлення розстрочок або кредитів, перекази грошей за номером телефонів будуть недоступні.
Що стосується розрахунків картками в разі тривалої відсутності електроенергії, то, за словами Гороховського, оплати прийматимуть магазини, які працюють на генераторах.
За словами Гороховського, тепер дані знаходяться в хмарному сховищі Amazon. Що обходиться банку в сотні тисяч доларів щомісяця.
«Тобі потрібно відправити туди основні бази, ти платиш „Амазону“ за той обсяг збереженої там інформації. З нашими обсягами інформації — це величезні чеки», — зазначив співзасновник monobank.
За матеріалами:
УНІАН
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