Вперше в історії: в Україні виставили на аукціон морський порт — Finance.ua

Вперше в історії: в Україні виставили на аукціон морський порт Сьогодні 17:45 — Фондовий ринок

Фонд державного майна України оголосив аукціон з продажу майнового комплексу порту «Усть-Дунайськ» (Одеська обл.).

Як повідомив керівник регіонального відділення Фонду держмайна в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський, буде приватизовано єдиний майновий комплекс державного підприємства «Морський торговельний порт «Усть-Дунайськ» — одного з найменших морських портів.

За даними АМПУ, в 2019 році його вантажообіг склав лише 71 тис.тонн (0,05% від вантажообігу всіх морських портів країни).

«Оголосили приватизацію першого порту в Україні! Це новий досвід держави — передача цілісного порту в приватну власність. До цього держава мала незавершений досвід концесій і різні формати оренди частин порту», — зазначив він.

Як зазначив Славський, зараз, коли серед усіх українських портів можуть повноцінно працювати лише порти на Дунаї, Усть-Дунайський порт працює більше, ніж в останні роки.

Зокрема, за січень-вересень 2022 року «Усть-Дунайськ» отримав 848 тис.грн чистого прибутку. За січень-листопад він сплатив понад 9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

За словами Славського, новий власник зможе інвестувати кошти і зробити з Порту сучасний перевантажувальний центр. Аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу порту запланований на 17 січня 2023 року. Стартова ціна — 60 млн грн.

«Нагадаю, що стартова ціна дорівнює залишковій балансовій вартості. Але на аукціоні ціна стане ринковою», — додав керівник.

Нерухоме майно порту розташоване в Одеській області, в містах Кілія, Вилкове і в Жебріянівській бухті Чорного моря (база обслуговування ліхтеровозів).

До складу об’єкта також входять 15 суден, 4 плавпричали та 6 транспортних засобів.

Основним видом діяльності є вантажно-розвантажувальні роботи, які проводяться в портовому пункті «Кілія», який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу — 3 м, фактичні — 1,5 м.лімітуючим для заходу суден у річку Дунай є канал «Дунай-Чорне море», глибина якого коливається в межах 3,5-4 м залежно від пори року.

УНІАН За матеріалами:

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