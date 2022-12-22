Данилишин назвав основні чинники збільшення банківської ліквідності банків — Finance.ua

Данилишин назвав основні чинники збільшення банківської ліквідності банків Сьогодні 09:03 — Валюта

За даними Національного банку у січні-листопаді 2022 року чистий прибуток банківської системи становив 19,4 млрд. гривень (+8,5 млрд. гривень у жовтні).

Покращення фінансового результату банків, починаючи з 3 кварталу 2022 року, мало місце через переоцінку вартості цінних паперів в портфелях банків (в іноземній валюті та/або індексованих) після зміни обмінного курсу гривні, що збільшило їх позитивний фінансовий результат за відповідною статтею на 30,3 млрд. гривень у липні-листопаді 2022 р.

Про це розповів Богдан Данилишин, Член Ради НБУ.

Натомість збільшення відрахувань у резерви за активними операціями (+55,1 млрд. гривень у липні-листопаді) виступало основним чинником негативного впливу на фінансовий результат діяльності банків.

Через збереження значного відсоткового спреду між активними та пасивними операціями, чисті процентні доходи банків за 11 місяців 2022 року зросли на 28,3% до відповідного періоду минулого року та становили 135,5 млрд. гривень.

Натомість чисті комісійні доходи банків у січні-листопаді 2022 року скоротилися на 14,5% порівняно з відповідним періодом минулого року та становили 44,5 млрд. гривень.

Рентабельність капіталу банків за результатами січня-листопада підвищилася до 9,3%, проте залишається суттєво меншою від довоєнного періоду, коли її значення перевищувало 30%.

Позитивні фінансові результати діяльності дозволяють банківській системі України демонструвати високі показники адекватності капіталу, які за результатами листопада залишалися на рівні близькому до попереднього місяця: 19,2% для регулятивного та 13,1% — для основного капіталу банків. Відповідні значення майже удвічі перевищують мінімальні нормативні вимоги (10% та 7% відповідно) та створюють запобіжний простір від негативного впливу воєнних дій на платоспроможність банківської системи.

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) стрімко зріс до майже 500 млрд. гривень.

Основним чинником збільшення банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку уряду, тоді як чистий продаж Національним банком іноземної валюти банкам та збільшення готівки поза банками дещо зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності, у свою чергу, визначає низький попит банків на кредити рефінансування (заборгованість платоспроможних банків за тендерними кредитами рефінансування НБУ за минулий тиждень скоротилася на 2,2 млрд гривень) та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (23%).

Достатність капіталу банків та високий рівень ліквідності створюють можливості для розвитку банківського кредитування, яке в умовах воєнних ризиків підтримується державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на умовах якої минулого тижня банками було видано 440 пільгових кредитів на загальну суму 1,95 млрд грн, з яких близько половини — державними банками.

Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою перевищила 17 тисяч на загальну суму понад 71 млрд. гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу, левову частку (понад 80%) кредитів було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі. Частка кредитів на інвестиційні цілі залишається мізерною (1,1%).

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