Темпи жнив-2025 відстають від минулорічних у 2,2 раза — Finance.ua
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Темпи жнив-2025 відстають від минулорічних у 2,2 раза

Аграрний ринок
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Темпи жнив-2025 відстають від минулорічних у 2,2 раза
Темпи жнив-2025 відстають від минулорічних у 2,2 раза
Станом на 18 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 2 355,3 тис. га та намолочено 7 225,8 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур.
Темпи жнив-2025 відстають від минулорічних у 2,2 раза
Зокрема:
  • Пшениці — обмолочено 1 504,5 тис. га, намолочено — 4 671,1 тис. тонн;
  • Ячмінь — обмолочено 660,6 тис. га, намолочено — 2 181,6 тис. тонн;
  • Горох — обмолочено 170,8 тис. га намолочено — 362,9 тис. тонн.
Серед лідерів, зокрема:
  • Одеська — обмолочено 722,1 тис. га, намолочено — 2 020,4 тис. тонн;
  • Миколаївська — обмолочено 488,7 тис. га, намолочено — 1 172,8 тис. тонн;
  • Кіровоградська — обмолочено 238,6 тис. га, намолочено — 963 тис. тонн.
Ріпак збирають в чотирнадцяти областях. Вже зібрано 614,1 тис. тонн на площі 360,3 тис. га.
За матеріалами:
Finance.ua
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