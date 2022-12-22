Данія виділила новий пакет допомоги Україні на суму понад $40 мільйонів — Finance.ua

Данія виділила новий пакет допомоги Україні на суму понад $40 мільйонів Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

Данія виділила новий пакет допомоги Україні на суму понад $40 мільйонів

Уряд Данії виділив новий пакет допомоги Україні. Йдеться про близько 43 мільйонів доларів, які витратять на покупку зброї та обладнання.

«Боротьба України за свободу — це також наша і Європи Боротьба за свободу. Саме тому Уряд разом з партіями в парламенті прийняв рішення про виділення Україні ще 300 млн Данських крон», — заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Йенсен.

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У Міноборони країни відзначили, що гроші виділять з бюджету данського оборонного відомства і передадуть Міжнародному фонду для України, який займається Лондон.

При цьому Еллеманн-Йенсен запевнив, що Копенгаген надалі надаватиме фінансову, військову та гуманітарну допомогу українському народу.

Нагадаємо, 1 вересня стало відомо, що президент Володимир Зеленський провів зустріч з главою МЗС Данії Еппе Кофодом. За підсумками зустрічі Копенгаген пообіцяв передати для ЗСУ зимову форму і одяг.

Крім того, Данія погодилася приєднатися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області.

Також Данія разом зі Словаччиною, Норвегією та Німеччиною підписали лист про намір спільно зробити фінансовий внесок для виробництва і передачі Україні словацьких самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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