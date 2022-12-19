З 24 лютого США надали Україні понад $19,3 мільярда безпекової допомоги — Finance.ua

З 24 лютого США надали Україні понад $19,3 мільярда безпекової допомоги Сьогодні 13:05 — Казна та Політика

З 24 лютого США надали Україні понад $19,3 мільярда безпекової допомоги

Від початку повномасштабної агресії рф проти України Сполучені Штати Америки надали Україні понад 19,3 мільярда доларів безпекової допомоги.

Про це повідомив під час брифінгу у Вашингтоні прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

«Починаючи з 2014 року Сполучені Штати виділили близько 22,1 млрд дол. на допомогу Україні у безпековій сфері і понад 19,3 млрд дол. з початку неспровокованого і жорстокого повномасштабного вторгнення росії 24 лютого», — заявив він.

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Він запевнив, що з метою задоволення зростаючих потреб України на полі бою США «продовжуватимуть тісно співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові можливості та допомогу, включаючи тренування».

Нагадаємо, 9 грудня США оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на суму $275 мільйонів, який включав ракети для систем HIMARS, 80 тисяч снарядів калібру 155 мм, засоби протидії БПЛА, броньовані транспортери HMMWV, близько 150 електрогенераторів та інше обладнання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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