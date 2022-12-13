Україна очікує на допомогу від США в розмірі 38 мільярдів доларів — Finance.ua

Україна очікує на допомогу від США в розмірі 38 мільярдів доларів Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Україна очікує на допомогу від Сполучених Штатів Америки в розмірі 38 мільярдів доларів.

Як зазначила перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко в ефірі інформаційного телемарафону, у цю суму входить військова та фінансова підтримки.

«Зараз мова йде про „український“ закон, який лежить вже на розгляді (у Конгресі США. — Ред.). Це 38 мільярдів доларів на 9 місяців до вересня 23-го року. Ці 38 мільярдів будуть складатися з військової, фінансової допомоги — 1,1 мільярдів на місяць прямої бюджетної підтримки», — сказала вона.

Вона зазначила, що в уряді очікують, що цей пакет допомоги буде ухвалений Сполученими Штатами до кінця грудня, бо з січня буде місяць-два перерви в ухваленні рішень в Конгресі через зміну його складу.

УНІАН За матеріалами:

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