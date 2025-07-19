Motorola та Swarovski готують до запуску ексклюзивну версію смартфона Razr 60 (фото) — Finance.ua
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Motorola та Swarovski готують до запуску ексклюзивну версію смартфона Razr 60 (фото)

Технології&Авто
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Motorola та Swarovski готують до запуску ексклюзивну версію смартфона Razr 60 (фото)
Motorola та Swarovski готують до запуску ексклюзивну версію смартфона Razr 60 (фото)
Motorola готується представити спеціальне видання складаного смартфона Razr 60 у співпраці з австрійським коштовним брендом Swarovski.
Про це пише портал YTECHB, який також показав рендери нового пристрою.
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Новинка отримає шкіряну задню панель у кольорі Ice Blue, яка буде прикрашена 32 кристалами Swarovski. Металева рама та шарнір смартфона також матимуть відповідний колір.
Окрім дизайнерських змін, модель матиме унікальний набір годинників для зовнішнього екрана та оновлене програмне забезпечення.
Motorola та Swarovski готують до запуску ексклюзивну версію смартфона Razr 60 (фото)
Попри преміальний зовнішній вигляд, пристрій матиме ту ж технічну базу, що й стандартний Razr 60. Це 6,9-дюймовий основний LTPO AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц та зовнішній 3,6-дюймовий AMOLED-екран з частотою 90 Гц.
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За продуктивність відповідає чип MediaTek Dimensity 7400X, а обсяги памʼяті — 8/12 ГБ оперативної та 256/512 ГБ постійної. Основна камера — 50 Мп, додаткова — ширококутна 13 Мп, селфі-камера — 32 Мп. Акумулятор має ємність 4500 мА·год.
Інсайдер @evleaks повідомив на своїй сторінці в X, що новинка буде представлена 5 серпня. Ціна версії Swarovski Edition поки не розкрита, однак відомо, що стандартна версія Razr 60 коштує близько $700.
За матеріалами:
УНІАН
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