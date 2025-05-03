Motorola презентувала складаний смартфон razr 60 ultra (фото) — Finance.ua
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Motorola презентувала складаний смартфон razr 60 ultra (фото)

Технології&Авто
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Motorola презентувала складаний смартфон razr 60 ultra (фото)
Motorola презентувала складаний смартфон razr 60 ultra (фото)
Motorola офіційно представила новий складаний смартфон razr 60 ultra. Це флагманський пристрій із великими дисплеями, потужною камерою, акцентом на штучний інтелект і незвичним дизайном.
Про це йдеться у пресрелізі.

Характеристики Motorola razr 60 ultra

Razr 60 ultra отримав 7-дюймовий внутрішній і 4-дюймовий зовнішній pOLED-дисплеї з високою роздільною здатністю. Обидва дисплеї сертифіковані Pantone.
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Варіантів корпусу два: з дерев’яною кришкою і з покриттям з алькантари.
Механізм «розкладачки» укріплений титановою петлею, а дисплей захищений скляною керамікою Gorilla Glass Ceramic. Ступінь захисту — IP48.
Motorola презентувала складаний смартфон razr 60 ultra (фото)
Moto ai, штучний інтелект, вбудований у смартфон, пропонує нові функції: підказки Catch Me Up, Pay Attention і Remember This.
ШІ може реагувати на контент на екрані, пропонувати дії, створювати списки або транслювати зображення на інші пристрої. Працює голосом і текстом, є спеціальна ШІ-кнопка.
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Razr 60 ultra має потрійну камеру (основний сенсор — 50 МП), підтримує зйомку у форматі Dolby Vision, Dolby Atmos і функції для динамічних і групових фото.
Акумулятор на 4700 мАг забезпечує до півтори доби роботи. TurboPower 68 Вт дозволяє зарядити смартфон за 8 хвилин.
Телефон підтримує бездротове і зворотне заряджання.

Де можна придбати Motorola razr 60 ultra

Motorola razr 60 ultra вже надійшов у продаж в Україні. Ціна і деталі — на офіційному сайті бренду і у ритейлерів.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
speka.media
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