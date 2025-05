Motorola презентувала складаний смартфон razr 60 ultra (фото) — Finance.ua

Motorola презентувала складаний смартфон razr 60 ultra (фото) 03.05.2025, 02:17 — Технології&Авто

Motorola офіційно представила новий складаний смартфон razr 60 ultra. Це флагманський пристрій із великими дисплеями, потужною камерою, акцентом на штучний інтелект і незвичним дизайном.

Про це йдеться у пресрелізі.

Характеристики Motorola razr 60 ultra

Razr 60 ultra отримав 7-дюймовий внутрішній і 4-дюймовий зовнішній pOLED-дисплеї з високою роздільною здатністю. Обидва дисплеї сертифіковані Pantone.

Варіантів корпусу два: з дерев’яною кришкою і з покриттям з алькантари.

Механізм «розкладачки» укріплений титановою петлею, а дисплей захищений скляною керамікою Gorilla Glass Ceramic. Ступінь захисту — IP48.

Moto ai, штучний інтелект, вбудований у смартфон, пропонує нові функції: підказки Catch Me Up, Pay Attention і Remember This.

ШІ може реагувати на контент на екрані, пропонувати дії, створювати списки або транслювати зображення на інші пристрої. Працює голосом і текстом, є спеціальна ШІ-кнопка.

Razr 60 ultra має потрійну камеру (основний сенсор — 50 МП), підтримує зйомку у форматі Dolby Vision, Dolby Atmos і функції для динамічних і групових фото.

Акумулятор на 4700 мАг забезпечує до півтори доби роботи. TurboPower 68 Вт дозволяє зарядити смартфон за 8 хвилин.

Телефон підтримує бездротове і зворотне заряджання.

Де можна придбати Motorola razr 60 ultra

Motorola razr 60 ultra вже надійшов у продаж в Україні. Ціна і деталі — на офіційному сайті бренду і у ритейлерів.

