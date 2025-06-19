Airbus продасть VietJet до 150 літаків на 9,4 мільярда доларів — Finance.ua
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Airbus продасть VietJet до 150 літаків на 9,4 мільярда доларів

Технології&Авто
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Airbus продасть VietJet до 150 літаків на 9,4 мільярда доларів
Airbus продасть VietJet до 150 літаків на 9,4 мільярда доларів
Світовий аерокосмічний гігант Airbus та в’єтнамський лоукостер VietJet підписали угоду, що може коштувати до 9,4 мільярда доларів. Йдеться про постачання до 150 сучасних вузькофюзеляжних літаків A321neo.
Про це повідомляє Reuters.
Компанії заявили, що підписали меморандум про взаєморозуміння на покупку 100 літаків з можливістю у майбутньому додати ще 50 до угоди. Голова VietJet Нгуєн Тхі Фіонг Тхао підкреслила, що ці ефективні літаки є ключовими для її стратегії перетворення компанії на міжнародного авіаційного гравця.
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«Ці сучасні та ефективні літаки відіграли важливу роль у зростанні VietJet. Ця знаменна угода є важливим кроком у стратегії зростання авіакомпанії як багатонаціональної авіаційної групи», — заявила Тхао.
Поставки розпочнуться з 2030 року, і VietJet вже підтвердила наявність необхідних коштів для цієї масштабної операції. Ця угода є частиною активної стратегії Airbus з нарощування продажів, яку вони демонструють на Паризькому авіасалоні.
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VietJet повністю покладається на флот Airbus (за винятком двох китайських регіональних літаків) і досі не отримала жодного з близько 200 літаків MAX, замовлених у Boeing. Airbus вже є домінуючим постачальником літаків у В’єтнамі, займаючи 86% ринку. Проте, В’єтнам, як залежна від експорту країна, перебуває під тиском США щодо закупівлі більшої кількості американських товарів.
Варто зазначити, що остання угода з Airbus відбулася лише через кілька тижнів після того, як VietJet замовила 20 широкофюзеляжних авіалайнерів A330neo. Це свідчить про стрімкий розвиток та амбітні плани в’єтнамської авіакомпанії.
За матеріалами:
Діло
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