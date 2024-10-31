Airbus вивів на ринок довгоочікуваний літак A321XLR — Finance.ua
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Airbus вивів на ринок довгоочікуваний літак A321XLR

Технології&Авто
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Airbus вивів на ринок довгоочікуваний літак A321XLR
Airbus вивів на ринок довгоочікуваний літак A321XLR
Компанія Airbus нарешті вивела на ринок свій новий літак моделі A321XLR. Першим у світі оператором, який отримав його, стала іспанська національна авіакомпанія Iberia.
Про це повідомила пресслужба корпорації.
A321XLR — це найновіший вузькофюзеляжний літак, який має дальність польоту, збільшену на 15% (до 8700 км), і при цьому споживає на 30% менше палива порівняно з попередніми моделями. Літак може частково працювати на екологічному паливі (SAF).
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До 2030 року Airbus планує зробити модель повністю сумісною з SAF.
Профільне видання Simple Flying називає A321XLR революційною моделлю, адже вузькофюзеляжний літак з більшою дальністю польоту здатний замінити широкофюзеляжні на певних маршрутах у низький сезон, що викликає інтерес як у традиційних перевізників, так і у лоукостерів.
На сьогодні компанія Airbus має вже понад 500 замовлень на цю модель, а розробка A321XLR тривала п’ять років. Перший політ відбувся у червні 2022 року.
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Перший літак A321XLR для Iberia має 182 місця у двох класах (порівняно з 232 у звичайному A321), причому бізнес-клас обладнаний кріслами-ліжками. Крім того, у літаку додали збільшені багажні полиці (на 60%), на кожному місці є доступ до інтернету.
Спочатку літак будуть використовувати на європейських маршрутах, перший трансатлантичний рейс планується з Мадрида до Бостона у листопаді.
«Ми дуже пишаємося бути авіакомпанією, яка першою почне використовувати новий літак Airbus. A321XLR дозволить нам досягати нових пунктів призначення, виконуючи трансатлантичні маршрути та роблячи це більш ефективно», — розповів президент Iberia Марко Сансавіні.
За матеріалами:
ua.news
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