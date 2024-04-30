Airbus вперше підняв у небо гвинтокрил Racer, створений за концепцією, яку відхилив Пентагон — Finance.ua

Airbus вперше підняв у небо гвинтокрил Racer, створений за концепцією, яку відхилив Пентагон 30.04.2024, 01:43 — Технології&Авто

Airbus вперше підняв у небо гвинтокрил Racer, створений за концепцією, яку відхилив Пентагон

Racer від Airbus з гібридним двигуном, який має летіти зі швидкістю 400 км/год, використовує додаткові штовхальні гвинти і дійсно є гвинтокрилом.

Про це повідомляє Defence Express

Новий вертоліт Racer, який створений Airbus Helicopters, здійснив свій перший політ 25 квітня 2024 року.

Як повідомляє компанія, він тривав близько 30 хвилин у небі над Мариньяном на півдні Франції, де знаходяться головні виробничі потужності. Таким чином Racer починає цикл випробувань, які будуть тривати протягом двох років.

Сам вертоліт побудований за схемою гвинтокрила. І попри те, що досі доволі часто зустрічається помилкова спроба використати цей термін, як синонім слову вертоліт чи гелікоптер, саме Racer є справжнім представником малочисельної «фракції» гвинтокрилів.

Нагадаємо, що головна відмінність гвинтокрилів у тому, що у них підйомна сила створюється, як за рахунок гвинта, так і крила. Окрім того, конкретно у Racer є ще два штовхаючи гвинти.

За рахунок такого поєднання в Airbus розраховують, що крейсерська швидкість Racer становитиме 400 км/год. Але окрім того, особливість цього гвинтокрила у тому, що він екологічніший та економніший. Він потребує на 20% менше палива, а його електро-гібридна силова установка з двох двигунів Aneto-1X дозволяє вимикання одного з них у польоті.

При цьому крейсерська швидкість у 400 км/год прямо говорить, що Racer може побити світовий рекорд, який належить його прототипу — Eurocopter X3, що у 2013 році розігнався до 472 км/год.

Водночас робота Airbus цікава тим, що схожу концепцію зі штовхаючим гвинтом для досягнення високих швидкостей польоту обрав Sikorsky (частина Lockheed Martin) у своїх прототипах Raider X та SB-1 Defiant, які розроблялись разом із Boeing та мали розганятися до 460 км/год.

Саме ці машини пропонувались у конкурсі Future Attack Reconnaissance Aircraft та Future Long-Range Assault Aircraft. Але першу програму, яка передбачала заміну Bell OH-58D Kiowa та половини парку ударних AH-64 Apache скасували, а у другій переміг Bell зі своїм конвертопланом V-280 Valor.

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