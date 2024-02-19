Airbus оголосив про розробку нових моделей літаків: один з них буде оснащений воднем — Finance.ua

Airbus оголосив про розробку нових моделей літаків: один з них буде оснащений воднем 19.02.2024, 00:35 — Технології&Авто

Airbus оголосив про розробку нових моделей літаків: один з них буде оснащений воднем

Європейська компанія Airbus планує замінити свій бестселер сімейства A320 до середини 2030-х років. В компанії підтвердили абсолютно нову програму: йдеться про невеликий, оснащений воднем літак, який буде здатний пролетіти близько 1600 кілометрів. Також в Airbus анонсували наступника А320, малої та середньої дальності.

Про це повідомляє Bloomberg.

В компанії Airbus оголосили, що у своїх нових розробках сподіваються повторити успіх моделі літака, який дозволив міцно посісти місце на карті повітряних перевезень три десятиліття тому та потіснити Boeing 737.

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Наразі Airbus бере участь у двох різних проектах: один для меншого літака, здатного пролетіти близько 1000 миль (1600 кілометрів) і оснащеного воднем, і наступника А320 малої та середньої дальності, який використовуватиме так зване стійке авіаційне паливо, сказав керівник. Про це заявив виконавчий директор Гійом Форі на щорічній конференції з прибутків Airbus у Тулузі.

«Ми на етапі тестування. Ми тестуємо крила з більшим розмахом, з певними характеристиками щодо адаптивності в повітрі. Ми перевіряємо силові установки», — заявив Форі.

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У 2024 році Airbus планує поставити близько 800 літаків, що буде переважати обсяг 2023 року, коли замовникам було поставлено 735 літаків (68 A220, 571 сімейство A320, 32 A330, 64 A350). Очікується, що операційний прибуток за поточний рік зросте між 6,5 млрд євро та 7 млрд євро.

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