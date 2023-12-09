Airbus модернізує прототип пожежного літака A400M — Finance.ua

Airbus модернізує прототип пожежного літака A400M Вчора 23:08 — Технології&Авто

Airbus модернізує прототип пожежного літака A400M

Компанія Airbus Defence and Space провела нову кампанію льотних випробувань прототипу протипожежного літака A400M Roll-on/Roll-off, скинувши 20 000 л сповільнювача і створивши лінії високої концентрації вогню довжиною понад 400 м.

Протягом двох тижнів літак A400M провів наземні і льотні випробування в південно-західній і центральній Іспанії, в тому числі здійснив шість скидів, три з яких з використанням червоного сповільнювача і три — з використанням води.

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«Ми випробували нову версію комплекту, яка покращила ефективність скидання і скоротила час скидання більш ніж на 30% порівняно з минулим роком, а також забезпечила швидке розгортання і легке встановлення на літак A400M, — сказав Жан-Бріс Дюмон, керівник підрозділу військових авіаційних систем Airbus Defence and Space. — Ми продовжуємо впроваджувати нові рішення і можливості для нашого парку літаків A400M, в цьому випадку для захисту населення і навколишнього середовища від пожеж».

Цей комплект не потребує жодних модифікацій літака, а отже, є взаємозамінним для будь-якого літака флоту A400M. Вода або сповільнювач зберігається в баку у вантажному відсіку літака, і за допомогою механічного важеля відкриваються двері, що дозволяє рідині самопливом витікати з літака через зливну трубу. Поточна конструкція прототипу здатна скидати 20 000 л за один раз.

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Баки можуть бути заповнені менш ніж за 10 хвилин за допомогою стандартних наземних насосів високого тиску. A400M характеризується здатністю злітати і сідати на короткі і ґрунтові злітно-посадочні смуги, а також на широкий спектр авіабаз і аеродромів.

Під час кампанії 43-тя протипожежна ескадрилья ВПС Іспанії була залучена в якості технічних радників і запевнила, що ця можливість літака A400M має практичну цінність для будь-якого потенційного оператора.

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У липні 2022 року Airbus вперше випробувала знімний демонстраційний комплект протипожежного обладнання на A400M. Компанія дійшла висновку, що протипожежний комплект A400M пропонує додаткові можливості, недоступні на ринку, завдяки високій злітно-посадочній здатності, високій маневреності, що відповідає останнім стандартам безпеки, можливості експлуатації вдень і вночі, а також потенціалу перетворення будь-якого звичайного літака A400M в будь-якому парку в пожежний літак в дуже короткі терміни.

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