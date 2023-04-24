Airbus представив концепт орбітального житла (фото) — Finance.ua

Airbus представив концепт орбітального житла (фото) Сьогодні 06:22 — Технології&Авто

Airbus представив концепт орбітального житла (фото)

Європейський аерокосмічний гігант Airbus представив нову концепцію космічного житла, яке буде більш просторим і комфортним, ніж наявні космічні станції. Про це повідомила компанія на своєму сайті.

Багатоцільовий орбітальний модуль під назвою LOOP має три кастомізовані палуби, які з’єднані тунелем, оточеним інтегрованою теплицею. Орбітальне житло розраховане на екіпаж з чотирьох осіб, але може бути пристосоване для розміщення до восьми астронавтів, йдеться в заяві Airbus.

LOOP завширшки вісім метрів і може вписатися в обтічник майбутнього покоління надважких ракет-носіїв, таких як Starship компанії SpaceX, і, таким чином, може бути розгорнута за один запуск і стати придатною для життя одразу після досягнення орбіти.

У своїй базовій конфігурації LOOP має житлову палубу, наукову палубу і палубу-центрифугу для створення штучної гравітації, де мешканці могли б отримати тимчасове полегшення від умов невагомості. Добре відомо, що людське тіло швидко руйнується за відсутності гравітації, м’язи та кістки втрачають свою міцність від бездіяльності. Відсутність гравітації також збиває з пантелику людську нервову систему і просторову орієнтацію, що часто призводить до нудоти в перші дні перебування на орбіті.

Концептуальне космічне житло, яке, за словами Airbus, пропонує більше внутрішнього простору для своїх мешканців, ніж наявні космічні станції, може бути готове до польотів на початку 2030-х років після закінчення терміну експлуатації Міжнародної космічної станції.

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