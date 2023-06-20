Airbus отримав від індійської авіакомпанії замовлення на 500 літаків — Finance.ua

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Airbus отримав від індійської авіакомпанії замовлення на 500 літаків

Фондовий ринок
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Airbus отримав від індійської авіакомпанії замовлення на 500 літаків
Airbus отримав від індійської авіакомпанії замовлення на 500 літаків
Французька компанія Airbus SE отримала найбільше замовлення в історії авіації - на 500 літаків — від найбільшої індійської авіакомпанії IndiGo.
Про це повідомляє Bloomberg.
Угода перевершила попередній рекорд, встановлений у лютому, коли авіакомпанія Air India Ltd. придбала 470 літаків у Airbus і Boeing Co.
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«Ніхто ніколи не робив замовлення такого масштабу. Це свідчить про потенціал індійської авіації та амбіції, які має Indigo», — сказав головний виконавчий директор IndiGo Пітер Елберс.
Він висловив упевненість, що в Індії є попит, який дозволить компенсувати таке масштабне розширення потужностей, оскільки індійський середній клас відкриває для себе авіаперельоти.
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Зазначається, що уряд Індії заохочує авіакомпанії експлуатувати більше літаків на далекі відстані, при цьому вкладаючи 12 мільярдів доларів у будівництво аеропортів.
Індія, яка нещодавно випередила Китай як найбільш густонаселена країна у світі, пропонує авіакомпаніям величезний потенціал для зростання.

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За матеріалами:
Укрінформ
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