У Turkish Airlines анонсували рекордну для галузі угоду на 600 літаків — Finance.ua

У Turkish Airlines анонсували рекордну для галузі угоду на 600 літаків
Турецька авіакомпанія Turkish Airlines у червні замовить 600 нових літаків, які будуть поставлені протягом десяти років.
Про це заявив голова компанії Ахмет Болат, пише Reuters.
Таке замовлення, якщо воно буде підтверджене, стане найбільшим в історії галузі для однієї авіакомпанії, затьмаривши рекордне замовлення Air India на 470 літаків Airbus і Boeing в грудні.
Виступаючи за кілька тижнів до того, як Туреччина має прийняти лідерів авіакомпаній з Міжнародної асоціації повітряного транспорту, Болат сказав, що замовлення складатиметься з 400 вузькофюзеляжних і 200 широкофюзеляжних літаків, додавши, що до 2033 року флот збільшиться до 810 літаків.
«Під час заходу ми збираємося оголосити про замовлення. З одним з великих виробників ми майже закінчуємо переговори. Ми збираємося замовити (загалом) близько 600 літаків», — сказав Болат журналістам на прес-конференції.
Щорічний саміт IATA, що об'єднує близько 280 авіакомпаній, відбудеться в Стамбулі 4−6 червня.
Болат сказав, що компанія близька до угоди з Boeing щодо частини замовлення, але не надав подальших подробиць.
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Boeing відмовився від коментарів.
Turkish Airlines можуть передати замовлення на решту нових літаків «іншому виробнику» на наступному європейському авіасалоні в червні, додав Болат, очевидно, маючи на увазі Airbus, європейського конкурента Boeing. Airbus також відмовився від коментарів.
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