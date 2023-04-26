Boeing ліквідує дочірню компанію в білорусі — Finance.ua

Boeing ліквідує дочірню компанію в білорусі Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

Boeing ліквідує дочірню компанію в білорусі

Зареєстровані в Нідерландах підрозділи американської авіабудівної корпорації Boeing Europe та Boeing Netherlands вирішили ліквідувати компанію «Боїнг БЛР».

Про це пише білоруське видання Office Life з посиланням на запис в офіційному журналі «Юстиція білорусі».

Компанія «Боїнг БЛР» була заснована у жовтні 2020 року й відповідав за комунікації з місцевими регуляторами та споживачем. Із січня цього року білоруська «дочка» американської корпорації перебуває у списку іноземних активів, які не підлягають відчуженню без згоди влади.

У жовтні 2003 року Белавіа вперше ввела в експлуатацію Boeing 737-500. Нині у парку Белавіа — 8 лайнерів американського виробника: п’ять Boeing 737-800, два Boeing 737-300 та один Boeing 737-8.

До травня 2021 року, коли в мінському аеропорту примусово посадили літак Ryanair і більшість авіаційних адміністрацій країн Європи запровадили проти білорусів заборону використання повітряного простору та аеропортів, у парку Белавіа було 15 Boeing.

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Укрінформ За матеріалами:

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