Boeing ліквідує дочірню компанію в білорусі — Finance.ua
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Boeing ліквідує дочірню компанію в білорусі

Фондовий ринок
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Boeing ліквідує дочірню компанію в білорусі
Boeing ліквідує дочірню компанію в білорусі
Зареєстровані в Нідерландах підрозділи американської авіабудівної корпорації Boeing Europe та Boeing Netherlands вирішили ліквідувати компанію «Боїнг БЛР».
Про це пише білоруське видання Office Life з посиланням на запис в офіційному журналі «Юстиція білорусі».
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Компанія «Боїнг БЛР» була заснована у жовтні 2020 року й відповідав за комунікації з місцевими регуляторами та споживачем. Із січня цього року білоруська «дочка» американської корпорації перебуває у списку іноземних активів, які не підлягають відчуженню без згоди влади.
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У жовтні 2003 року Белавіа вперше ввела в експлуатацію Boeing 737-500. Нині у парку Белавіа — 8 лайнерів американського виробника: п’ять Boeing 737-800, два Boeing 737-300 та один Boeing 737-8.
До травня 2021 року, коли в мінському аеропорту примусово посадили літак Ryanair і більшість авіаційних адміністрацій країн Європи запровадили проти білорусів заборону використання повітряного простору та аеропортів, у парку Белавіа було 15 Boeing.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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