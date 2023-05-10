Найбільший лоукостер Європи заявив про покупку у Boeing 300 літаків — Finance.ua

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Найбільший лоукостер Європи заявив про покупку у Boeing 300 літаків

Фондовий ринок
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Найбільший лоукостер Європи заявив про покупку у Boeing 300 літаків
Найбільший лоукостер Європи заявив про покупку у Boeing 300 літаків
Найбільший лоукостер Європи Ryanair оголосив про замовлення 300 літаків у Boeing на суму 40 млрд доларів (31,7 млрд фунтів стерлінгів).
Як повідомляє The Guardian, Ryanair розмістила замовлення на 150 літаків Max-10 з можливістю поставки ще 150 в період з 2027 по 2033 рік. Авіакомпанія заявила, що це найбільше замовлення, розміщене ірландською компанією.
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Повідомляється, що компанії домовилися про значну, не розголошувану знижку до офіційної вартості в 40 мільярдів доларів.
Літак Max-10 замінить старі 737NG і додасть близько 40 місць на літак, що значно підвищить їх економічність. Це допоможе бюджетному перевізнику збільшити пасажиропотік майже вдвічі протягом наступного десятиліття.
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Ryanair також заявив, що угода створить понад 10 000 робочих місць в авіакомпанії та дозволить збільшити кількість пасажирів зі 168 мільйонів до 300 мільйонів на рік до 2034 року.
Виконавчий директор групи авіакомпаній Майкл О’лірі сказав: «Ці нові економічні літаки з більш екологічними технологіями пропонують на 21% більше місць, споживають на 20% менше палива і на 50% тихіше, ніж наші B737-NG».
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«Крім значного зростання виручки і трафіку по всій Європі, ми очікуємо, що ці нові, більші, більш ефективні та екологічні літаки приведуть до додаткової економії питомих витрат, що дозволить знизити тарифи на авіаквитки», — зазначається в повідомленні.
Генеральний директор Boeing Дейв Калхун заявив, що його партнерство з Ryanair було «одним з найпродуктивніших в історії комерційної авіації».

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За матеріалами:
УНІАН
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