Найбільший лоукостер Європи заявив про покупку у Boeing 300 літаків — Finance.ua

Найбільший лоукостер Європи заявив про покупку у Boeing 300 літаків Сьогодні 11:47 — Фондовий ринок

Найбільший лоукостер Європи заявив про покупку у Boeing 300 літаків

Найбільший лоукостер Європи Ryanair оголосив про замовлення 300 літаків у Boeing на суму 40 млрд доларів (31,7 млрд фунтів стерлінгів).

Як повідомляє The Guardian , Ryanair розмістила замовлення на 150 літаків Max-10 з можливістю поставки ще 150 в період з 2027 по 2033 рік. Авіакомпанія заявила, що це найбільше замовлення, розміщене ірландською компанією.

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Повідомляється, що компанії домовилися про значну, не розголошувану знижку до офіційної вартості в 40 мільярдів доларів.

Літак Max-10 замінить старі 737NG і додасть близько 40 місць на літак, що значно підвищить їх економічність. Це допоможе бюджетному перевізнику збільшити пасажиропотік майже вдвічі протягом наступного десятиліття.

Ryanair також заявив, що угода створить понад 10 000 робочих місць в авіакомпанії та дозволить збільшити кількість пасажирів зі 168 мільйонів до 300 мільйонів на рік до 2034 року.

Виконавчий директор групи авіакомпаній Майкл О’лірі сказав: «Ці нові економічні літаки з більш екологічними технологіями пропонують на 21% більше місць, споживають на 20% менше палива і на 50% тихіше, ніж наші B737-NG».

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«Крім значного зростання виручки і трафіку по всій Європі, ми очікуємо, що ці нові, більші, більш ефективні та екологічні літаки приведуть до додаткової економії питомих витрат, що дозволить знизити тарифи на авіаквитки», — зазначається в повідомленні.

Генеральний директор Boeing Дейв Калхун заявив, що його партнерство з Ryanair було «одним з найпродуктивніших в історії комерційної авіації».

УНІАН За матеріалами:

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