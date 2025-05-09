Авіаційний холдинг IAG замовив 71 літак у Boeing та Airbus — Finance.ua
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Авіаційний холдинг IAG замовив 71 літак у Boeing та Airbus

Фондовий ринок
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Міжнародний авіаційний холдинг IAG SA оголосив про велике замовлення на широкофюзеляжні літаки, тим самим подвоївши ставку на далекомагістральні польоти. Авіаперевізник, який має намір модернізувати свій парк літаків, замінивши старі моделі на сучасні, замовив 71 літак у корпорацій Boeing та Airbus.
Про це повідомляє Вloomberg.
IAG купує 32 літаки Boeing 787−10 для British Airways та 21 літак Airbus A330neo для своїх компаній-авіаперевізників: ірландської Aer Lingus, іспанських Iberia та Fly LEVEL. Також холдинг згідно березневої угоди поповнить свій парк ще 10 літаками Boeing 787 та 13 літаками Airbus A330neo.
Скоригований операційний прибуток IAG за перший квартал 2025 року зріс до €198 млн ($222 млн), перевищивши оцінку в €144,9 млн, на тлі зниження цін на паливо та зростання виручки. Продажі квитків в розмірі €7,04 млрд також перевершили оцінку в €6,8 млрд. Компанія зберегла свій прогноз, заявивши, що «продовжує бачити гарний попит на авіаперевезення на своїх основних ринках».
У той час, як деякі авіакомпанії помітили скорочення кількості пасажирів, що літають між США та Європою після того, як Трамп ввів мита для десятків країн, IAG заявила, що попит на преміальні перельоти через Північну Атлантику був стійкий.
Air France-KLM та Deutsche Lufthansa AG спостерігають невелике зниження попиту на економ-клас на рейсах до США, а Virgin Atlantic Airways заявила про ослаблення попиту на польоти зі Сполучених Штатів.
Нагадаємо, корпорація Boeing шукає інших замовників для літаків, які мали бути поставлені до Китаю, але застрягли через торговельну напруженість зі США.
За матеріалами:
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