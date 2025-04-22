Motorola представила новий смартфон Edge 60 Stylus — Finance.ua
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Motorola представила новий смартфон Edge 60 Stylus

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Motorola представила новий смартфон Edge 60 Stylus
Motorola представила новий смартфон Edge 60 Stylus
Motorola Edge 60 Stylus доступний в єдиній конфігурації — 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої — за ціною близько $270. Продаж стартує 23 квітня.
Смартфон випускається у кольорах Pantone Surf the Web та Pantone Gibraltar Sea. Він має процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 6.67-дюймовий pOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, основну 50-Мп камеру, акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою дротової зарядки на 68 Вт та бездротової зарядки на 15 Вт.
Корпус Motorola Edge 60 Stylus захищений відповідно до ступеня IP68 та стандарту MIL-STD-810H.
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За матеріалами:
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