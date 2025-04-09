Motorola готується вийти на ринок ноутбуків — Finance.ua

Motorola готується вийти на ринок ноутбуків Сьогодні 22:08 — Технології&Авто

Motorola готується вийти на ринок ноутбуків

Компанія Motorola, відома своїми розкладними смартфонами та пристроями середнього цінового сегмента, невдовзі може розширити свій асортимент. Судячи з нещодавньої офіційної інформації, бренд планує презентувати свій перший ноутбук саме на індійському ринку.

Про це пише Gizmochina

На онлайн-майданчику Flipkart, популярному в Індії, з’явився тизер нового ноутбука Motorola, де також підтвердили його доступність через цю платформу. На жаль, тизер не розкриває жодних характеристик: ми не знаємо ані специфікації, ані ціну, ані навіть дизайн майбутньої моделі.

У повідомленні видно лише логотип Motorola та напис: «A Bold New World Of Laptops. Unveiling Soon» (Сміливий новий світ ноутбуків. Буде представлено незабаром).

Наразі жодної детальнішої інформації про пристрій немає, однак можна припустити, що бренд і надалі орієнтуватиметься на доступний сегмент, враховуючи спеціалізацію Motorola на бюджетних та середньоцінових смартфонах. Вихід на ринок ноутбуків означатиме конкурентну боротьбу з такими відомими брендами, як ASUS, Acer, Dell та іншими.

Залишається дочекатися додаткових тизерів або анонсів, де Motorola, імовірно, поділиться повноцінною інформацією про свій перший ноутбук.

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