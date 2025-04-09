Motorola готується вийти на ринок ноутбуків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Motorola готується вийти на ринок ноутбуків

Технології&Авто
34
Motorola готується вийти на ринок ноутбуків
Motorola готується вийти на ринок ноутбуків
Компанія Motorola, відома своїми розкладними смартфонами та пристроями середнього цінового сегмента, невдовзі може розширити свій асортимент. Судячи з нещодавньої офіційної інформації, бренд планує презентувати свій перший ноутбук саме на індійському ринку.
Про це пише Gizmochina.
На онлайн-майданчику Flipkart, популярному в Індії, з’явився тизер нового ноутбука Motorola, де також підтвердили його доступність через цю платформу. На жаль, тизер не розкриває жодних характеристик: ми не знаємо ані специфікації, ані ціну, ані навіть дизайн майбутньої моделі.
У повідомленні видно лише логотип Motorola та напис: «A Bold New World Of Laptops. Unveiling Soon» (Сміливий новий світ ноутбуків. Буде представлено незабаром).
Motorola готується вийти на ринок ноутбуків
Наразі жодної детальнішої інформації про пристрій немає, однак можна припустити, що бренд і надалі орієнтуватиметься на доступний сегмент, враховуючи спеціалізацію Motorola на бюджетних та середньоцінових смартфонах. Вихід на ринок ноутбуків означатиме конкурентну боротьбу з такими відомими брендами, як ASUS, Acer, Dell та іншими.
Залишається дочекатися додаткових тизерів або анонсів, де Motorola, імовірно, поділиться повноцінною інформацією про свій перший ноутбук.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems