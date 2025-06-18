Скільки витрачають українці на авто і які марки обирають найчастіше — Finance.ua

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Скільки витрачають українці на авто і які марки обирають найчастіше

Технології&Авто
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Скільки витрачають українці на авто і які марки обирають найчастіше
Скільки витрачають українці на авто і які марки обирають найчастіше
Більшість українців, які купують вживані авто, розраховують на бюджет у межах 10−15 тисяч доларів. Натомість покупці нових автомобілів значно рідше вдаються до «економ-класу» — найчастіше бюджет стартує від 50 тисяч доларів.
Про це йдеться в аналітиці Auto.Ria.

Вживані автомобілі

Фахівці фіксують, що найбільше продають вживані авто навесні 2025 року у Києві (16,1%). Серед областей на першому місці Львівська (11,6%), а одразу за нею — Дніпропетровська (6,8%) та Одеська (6,6%) області.
Скільки витрачають українці на авто і які марки обирають найчастіше
Дослідження показало, що у березні-травні 2025 року українці/ки найбільше шукали вживані авто в ціновому діапазоні від 10 тис. до 15 тис. тисяч доларів США. Щодо типу пального — то першість займає дизель (42%), за ним — бензин (36,6%), а доля електродвигунів склала 8,6%.
Скільки витрачають українці на авто і які марки обирають найчастіше
Найбільший інтерес українці/ки проявляли до Volkswagen Passat, далі — Skoda Octavia. На третій сходинці — Volkswagen Golf. Усі три автомобілі впевнено тримають лідерство серед переглядів вживаних авто на Auto.Ria.
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Скільки витрачають українці на авто і які марки обирають найчастіше
Серед найпопулярніших вживаних електрокарів Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Tesla Model S.
Найпопулярнішими країнами-виробницями серед вживаних авто є:
  • Німеччина (39,2%),
  • Японія (21,1%),
  • США (10,7%),
  • Франція (7,8%),
  • Корея (7,3%).

Нові автомобілі

Аналітики зафіксували падіння пропозицій нових авто у квітні, проте вже у травні показники відновилися.
До слова, цікаво, що найчастіше українці обирають сірий колір новеньких автомобілів. Також популярними залишаються чорний та білий. А ось на синій, коричневий та червоний кольори припадає зовсім незначна частка куплених авто із салону.
Скільки витрачають українці на авто і які марки обирають найчастіше
Щодо цінників на нові автівки, то користувачі/ки найбільше шукали у ціновому сегменті понад 50 тис. доларів США (33,6%), а також майже без помітної різниці у сегментах від 25 тис. до 35 тис. доларів США (23%) та від 35 тис. до 50 тис. доларів США (22,8%).

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Щодо популярності за типами пального, то серед нових авто лідирує бензин (37,8%), далі — дизель (22,5%) і гібрид (22,3%), електро (17,4%).
Скільки витрачають українці на авто і які марки обирають найчастіше
Найпопулярнішими «весняними» новими автомобілями стали Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado та Hyundai Tucson.
Скільки витрачають українці на авто і які марки обирають найчастіше
Цікаво, що дані пошуку і переглядів нових електрокарів разюче різняться від вживаних навесні 2025 року. Так, у першій трійці найпопулярніших опинилися Audi Q4 e-tron, Honda M-NV та Zeekr 001.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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