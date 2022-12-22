Санкційна пастка спрацювала: інвестори за копійки розпродують борг рф - Bloomberg — Finance.ua
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Санкційна пастка спрацювала: інвестори за копійки розпродують борг рф - Bloomberg

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Санкційна пастка спрацювала: інвестори за копійки розпродують борг рф - Bloomberg
На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну фінансові фірми Казахстану скуповують російський державний борг у інвесторів, які не можуть вийти з ринку рф через санкції.
Як повідомляє Bloomberg, держборг викуповується зі значним дисконтом. Борг реєструється в казахстанському кліринговому центрі, що дозволяє покупцям отримувати купонний дохід і основну суму боргу.
Як зазначається в матеріалі, таким чином фірми Казахстану отримують швидкий прибуток для себе і клієнтів в той час, як деякі міжнародні інвестори залишаються власниками боргу на мільярди рублів.
Через обмеження, накладені на рф і самою росією, іноземці не можуть отримати купонні доходи і основну суму боргу за паперами, але всередині країни місцеві інвестори можуть отримувати платежі.
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Центральний депозитарій Казахстану повідомив про різке збільшення кількості зареєстрованих єврооблігацій і ОФЗ, випущених Міністерством фінансів росії. Загальна кількість зросла до 42 станом на 1 листопада. Найшвидше зростання відбулося у вересні, коли кількість реєстрацій зросла до 33 з 13.
Багато іноземних інвесторів з рублевими суверенними облігаціями тепер залишилися з паперами, за якими вони не можуть отримати доступ до платежів за межами росії. Перепродаж таких облігацій означає, що іноземці можуть повернути принаймні деяку вартість.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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