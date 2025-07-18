Apple подала позов проти Проссера за публікацію рендерів iOS 26 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple подала позов проти Проссера за публікацію рендерів iOS 26

Фондовий ринок
9
Apple подала судовий позов проти відомого блогера Джона Проссера та Майкла Рамаччотті, звинувативши їх у незаконному доступі та розголошенні конфіденційних відомостей про неанонсовану iOS 26.
Проссер ще на початку року публікував відео з рендерами інтерфейсу, який тоді називав iOS 19 — під цією назвою система проходила тестування до публічного анонсу як iOS 26 на WWDC у червні.
Читайте також
У першому ролику в січні Проссер показав оновлений додаток «Камера» зі спрощеним управлінням режимами зйомки. У березні він оприлюднив концепцію зміненого застосунку «Повідомлення» з круглими кнопками навігації і новою клавіатурою. У квітні блогер завершив серію відео, продемонструвавши дизайн Liquid Glass із скляними ефектами та округленими вкладками. Хоча деякі деталі, як-от вигляд камери, не повністю збіглися, загальна концепція виявилася надзвичайно близькою до реальної iOS 26, що, за даними ЗМІ, і привернуло увагу Apple.
Читайте також
Згідно з судовими матеріалами, ключову роль у витоку відіграв співробітник Apple Ітан Липник, який мав у користуванні тестовий iPhone з iOS 26. Apple стверджує, що Проссер запропонував Рамаччотті гроші за допомогу у доступі до пристрою. За версією компанії, Рамаччотті отримав доступ до тестового iPhone Липника, зв’язався з Проссером по FaceTime та показав екран. Проссер записав усе через програми захоплення екрана, використав матеріали для рендерів і опублікував їх як власну «інсайдерську інформацію».
Читайте також
Apple заявила, що на пристрої Липника зберігалися й інші секрети, які досі не розкриті публічно. Компанія просить суд заборонити подальше розповсюдження викрадених даних і стягнути компенсацію за шкоду. Липника вже звільнили, адже він не дотримався правил безпеки і не повідомив керівництву про витік навіть після того, як знайомі впізнали його квартиру на відео.
У відповідь Проссер заявив у X, що не визнає ці звинувачення і хоче обговорити все з Apple безпосередньо.
За матеріалами:
itechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems