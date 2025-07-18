Apple подала позов проти Проссера за публікацію рендерів iOS 26 — Finance.ua

Apple подала позов проти Проссера за публікацію рендерів iOS 26 Сьогодні 22:25 — Фондовий ринок

Apple подала судовий позов проти відомого блогера Джона Проссера та Майкла Рамаччотті, звинувативши їх у незаконному доступі та розголошенні конфіденційних відомостей про неанонсовану iOS 26.

Проссер ще на початку року публікував відео з рендерами інтерфейсу, який тоді називав iOS 19 — під цією назвою система проходила тестування до публічного анонсу як iOS 26 на WWDC у червні.

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У першому ролику в січні Проссер показав оновлений додаток «Камера» зі спрощеним управлінням режимами зйомки. У березні він оприлюднив концепцію зміненого застосунку «Повідомлення» з круглими кнопками навігації і новою клавіатурою. У квітні блогер завершив серію відео, продемонструвавши дизайн Liquid Glass із скляними ефектами та округленими вкладками. Хоча деякі деталі, як-от вигляд камери, не повністю збіглися, загальна концепція виявилася надзвичайно близькою до реальної iOS 26, що, за даними ЗМІ, і привернуло увагу Apple.

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Згідно з судовими матеріалами, ключову роль у витоку відіграв співробітник Apple Ітан Липник, який мав у користуванні тестовий iPhone з iOS 26. Apple стверджує, що Проссер запропонував Рамаччотті гроші за допомогу у доступі до пристрою. За версією компанії, Рамаччотті отримав доступ до тестового iPhone Липника, зв’язався з Проссером по FaceTime та показав екран. Проссер записав усе через програми захоплення екрана, використав матеріали для рендерів і опублікував їх як власну «інсайдерську інформацію».

Apple заявила, що на пристрої Липника зберігалися й інші секрети, які досі не розкриті публічно. Компанія просить суд заборонити подальше розповсюдження викрадених даних і стягнути компенсацію за шкоду. Липника вже звільнили, адже він не дотримався правил безпеки і не повідомив керівництву про витік навіть після того, як знайомі впізнали його квартиру на відео.

У відповідь Проссер заявив у X, що не визнає ці звинувачення і хоче обговорити все з Apple безпосередньо.

itechua За матеріалами:

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