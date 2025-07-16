Apple уклала угоду на $500 млн з фірмою, яка співпрацює з Пентагоном: про що вона — Finance.ua

Apple уклала угоду на $500 млн з фірмою, яка співпрацює з Пентагоном: про що вона Сьогодні 11:27 — Фондовий ринок

Apple підписала угоду на $500 млн з фірмою MP Materials, яка співпрацює з Пентагоном.

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В угоді йдеться про постачання рідкісноземельних елементів — з метою зменшити обсяги виробництва за кордоном.

Про це пише Reuters , передає Укрінформ.

«Угода, оголошена у вівторок, укладена в рамках зусиль Apple щодо перенесення виробництва iPhone до Сполучених Штатів на тлі прагнень адміністрації Трампа виробляти менше електроніки в Китаї», — пише видання.

Не уточнюються ані терміни угоди, ані конкретні обсяги постачання. Але домовленість передбачає випуск магнітів з перероблених матеріалів — це відповідає стратегічним підходам Apple.

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Через це акції MP Materials у вівторок підскочили на 26% до рекордно високого рівня.

Для чого це

Рідкісноземельні елементи — це група із 17 металів, що використовуються, зокрема, для виготовлення магнітів. Вони використовуються для виготовлення телефонів і багатьох інших електронних пристроїв, а також різних озброєнь.

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Раніше писали, що Apple планує випустити нову, доступнішу модель ноутбука, яка може стати революційним кроком у стратегії компанії. Відомий аналітик Мін-Чі Куо повідомив, що в середині 2025 або на початку 2026 року розпочнеться виробництво MacBook, оснащеного процесором A18 Pro — тим самим, який використовує iPhone 16 Pro.

Також Apple працює над створенням помічника на основі штучного інтелекту для застосунку Apple Support.

Про це стало відомо завдяки аналізу коду додатка, який провів технічний аналітик MacRumorsАарон Перріс.

Нову функцію назвали Support Assistant, і вона має стати першою лінією автоматичної підтримки, подібно до того, як працює ChatGPT. Наразі вона ще не запущена, але вже присутня в коді програми — що свідчить про активну стадію розробки.

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