Як захистити свої дані, якщо користуєтесь публічним Wi-Fi у подорожі — Finance.ua

Як захистити свої дані, якщо користуєтесь публічним Wi-Fi у подорожі 19.07.2025, 00:08 — Технології&Авто

Як захистити свої дані, якщо користуєтесь публічним Wi-Fi у подорожі

Більше 80 тис. українців стикнулися із кібершахрайством у 2025 році. Найбільше ризиків виникає у подорожах, зокрема через підключення до публічного Wi-Fi. Крім того, у подорожі зростають загрози втрати телефону.

У Viber розповіли головні поради, як запобігти витоку даних у подорожі.

Як захистити дані на смартфоні під час подорожі

1. Налаштуйте паролі та пошук по локації

Варто увімкнути на телефоні функцію пошуку гаджету за локацією. Це дозволить у разі втрати смартфону швидко його знайти.

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Крім того, варто встановити надійний пароль, графічний ключ чи біометричний захист, зокрема Face ID чи відбиток пальця.

2. Збережіть копії документів

Варто зробити паперові копії важливих документів для подорожі, зокрема паспорт, квитки, підтвердження бронювання та інше.

Таким чином, у разі втрати смартфону ви зможете спокійно дістатися місця призначення.

Крім того, варто зробити цифрові копії документів у хмарному сховищі, до якого можна отримати доступ з іншого пристрою.

3. Активуйте двофакторну перевірку

Краще для своїх акаунтів, а саме пошти, соцмереж, онлайн-банкінгу, месенджерів увімкнути двофакторну перевірку.

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Це надасть додатковий захист, який вимагає підтвердження входу в обліковий запис.

4. Встановіть паролі на телефон та чати

За можливості, встановіть паролі на окремі чати. У Viber можна приховати чати, щоби навіть у разі фізичного потрапляння смартфона в руки зловмисників дані залишалися в безпеці.

Правила безпеки для використання смартфону, яких слід дотримуватися у подорожі

1. Обережно використовуйте публічний Wi-Fi

Саме публічний Wi-Fi несе одну з найбільших загроз для зламу смартфону, адже відкриті мережі часто можуть створювати шахраї. Завдяки фейковим точкам доступу вони можуть перехоплювати дані.

Під час використання публічних мереж Wi-Fi краще не вводити паролі, логіни і не проводити фінансові операції.

Нагадаємо, варто у подорожі використовувати мобільний інтернет.

2. Перевіряйте активні сесії

Якщо ви використовуєте чужі пристрої для входу у свої акаунти, не забувайте після цього з них вийти.

3. Уникайте публічних USB-портів

Шахраї можуть викрасти дані або встановити шкідливе ПЗ через зарядні станції в публічних місцях. Краще для зарядки використовувати павербанк чи власну розетку.

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Що робити, якщо ви втратили смартфон

1. Заблокуйте SIM-карту на втраченому телефоні

Найголовніше після втрати телефону — одразу заблокувати SIM-карту. Це не дозволить шахраям використати номер телефону для доступу до онлайн-банкінгу, соціальних мереж чи інших сервісів.

2. Заблокуйте телефон через застосунок «Знайти мій пристрій»

Якщо ви заздалегідь налаштували функцію пошуку смартфона, скористайтеся нею з іншого пристрою. Це дозволить дистанційно заблокувати телефон, стерти з нього дані та визначити його місце знаходження.

3. Видаліть чи деактивуйте облікові записи

Для блокування облікового запису зв’яжіться зі службами підтримки відповідних застосунків і месенджерів.

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