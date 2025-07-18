П’ятірка найбільш проблемних автомобілів за оцінками механіків — Finance.ua

П’ятірка найбільш проблемних автомобілів за оцінками механіків Сьогодні 04:43 — Технології&Авто

П’ятірка найбільш проблемних автомобілів за оцінками механіків

Механіки — це люди, які бачать автомобілі зсередини і знають, які моделі змушують їх ночувати в сервісі, а які майже ніколи не підводять. Експерти назвали п’ятірку автомобілів, які вважають найпроблемнішими через часті поломки та складність обслуговування. Цей рейтинг допоможе водіям уникнути дорогих несподіванок при виборі авто та краще розуміти, які моделі можуть створити найбільше труднощів у експлуатації.

Складений аналітиками рейтинг базується на реальних даних із досліджень JD Power, Consumer Reports, TÜV, ADAC, а також на відгуках власників і майстрів автосервісів. У ньому врахували кількість поломок на 100 авто (PP100), частоту звернень до сервісу та типові проблеми, пише uamotors

Fiat 500L

Почнемо з Fiat 500L — маленький, але дуже проблемний автомобіль. Його власники часто скаржаться на електроніку: глюки мультимедіа, клімат-контролю і навіть системи запалювання. Автоматична коробка 2018−2022 років — слабке місце, а підвіска швидко зношується. PP100 тут близько 250 — це дуже багато. З плюсів — симпатичний дизайн і просторий салон, але машина славиться ненадійністю.

Renault Logan / Dacia Logan

Renault Logan або Dacia Logan — популярні бюджетні моделі, які у сервісах не рідкість. Причина — низька якість збірки і електрика, що часто відмовляє. Підвіска зношуються вже після 30−40 тисяч кілометрів. PP100 — близько 230. Плюси — доступна ціна і простота ремонту, але якщо хочете менше проблем — краще пошукати щось інше.

Jeep Cherokee

Jeep Cherokee має репутацію брутального позашляховика, але проблеми з 9-ступінчастим автоматом та електронікою відлякують багатьох. Двигуни схильні до перегріву і високого споживання масла. PP100 — приблизно 240, що для преміум-класу — провал. З плюсів — хороші позашляхові якості.

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Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze колись був популярним, але зараз часті проблеми з двигунами, електронікою і якістю збірки роблять його частим гостем у сервісі. PP100 близько 220. З плюсів — доступність на вторинному ринку і динаміка.

Dacia Duster

Dacia Duster вважають «народним кросовером», але підвіска, електрика і коробка передач часто підводять. PP100 близько 225. Переваги — низька ціна і прохідність.

У списку багато бюджетних авто, адже часто виробники економлять на матеріалах та комплектуючих, щоб знизити ціну. Але навіть преміальні марки не застраховані від проблем через складну електроніку та нові технології.

Щоб уникнути таких проблем, вивчайте рейтинги, перевіряйте історію авто і не женіться за дешевизною. Краще трохи переплатити за надійність, ніж потім витрачати час і гроші на ремонт.

До речі, якщо досі думаєте — що вигідніше купити у 2025 році, електрокар чи авто з традиційним типом двигуна, рекомендуємо прочитати наш матеріал «Електромобілі чи бензинові авто: що вигідніше обрати у 2025» , де Finance.ua розібрав фінансову складову цього питання.

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