В Україні викрили міжнародну схему шахрайства з криптою — Finance.ua

В Україні викрили міжнародну схему шахрайства з криптою 16.07.2025, 01:24 — Технології&Авто

В Україні викрили міжнародну схему шахрайства з криптою

У червні 2025 року правоохоронці завершили міжнародне розслідування діяльності мережі шахрайських call-центрів, які обманювали громадян Європейського Союзу. У справі вже підраховано збитки — постраждали щонайменше 19 осіб, а загальна сума викраденого становить понад 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба кіберполіції.

До суду скеровано обвинувальні акти щодо 14 учасників злочинної організації, зокрема 4 організаторів. Усім їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Розслідування тривало більше року і проводилося спільно українськими та чеськими правоохоронцями.

Як працювала схема

Шахраї діяли за чітко продуманою схемою.

Знаходили своїх жертв серед мешканців Чехії, Польщі та інших країн ЄС, які розміщували оголошення на місцевих онлайн-платформах.

Після цього зв’язувалися з ними нібито для купівлі товару і надсилали фішингові посилання, що виглядали як справжні платіжні сервіси.

Після введення банківських даних на фейкових сторінках злочинці отримували доступ до рахунків і знімали з них гроші.

Частину коштів вони переводили на підконтрольні банківські картки, решту — конвертували у криптовалюту.

До складу угруповання входило близько 20 осіб віком від 20 до 49 років. Багато з них були між собою знайомі з дитинства або родичі. Кожен мав свою роль — від вербування так званих «воркерів», які контактували з жертвами, до адміністрування фішингових сайтів і виведення грошей.

Організатори координували роботу шахрайських call-центрів, забезпечували всю технічну інфраструктуру та контролювали фінансові потоки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, телефони, SIM-картки, банківські картки та документацію.

Ключових учасників затримали ще у січні 2024 року. Справу вже передано до суду.

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