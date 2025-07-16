В Україні викрили міжнародну схему шахрайства з криптою — Finance.ua

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В Україні викрили міжнародну схему шахрайства з криптою

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В Україні викрили міжнародну схему шахрайства з криптою
В Україні викрили міжнародну схему шахрайства з криптою
У червні 2025 року правоохоронці завершили міжнародне розслідування діяльності мережі шахрайських call-центрів, які обманювали громадян Європейського Союзу. У справі вже підраховано збитки — постраждали щонайменше 19 осіб, а загальна сума викраденого становить понад 1,5 мільйона гривень.
Про це повідомила пресслужба кіберполіції.
До суду скеровано обвинувальні акти щодо 14 учасників злочинної організації, зокрема 4 організаторів. Усім їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Розслідування тривало більше року і проводилося спільно українськими та чеськими правоохоронцями.
В Україні викрили міжнародну схему шахрайства з криптою

Як працювала схема

Шахраї діяли за чітко продуманою схемою.
  • Знаходили своїх жертв серед мешканців Чехії, Польщі та інших країн ЄС, які розміщували оголошення на місцевих онлайн-платформах.
  • Після цього зв’язувалися з ними нібито для купівлі товару і надсилали фішингові посилання, що виглядали як справжні платіжні сервіси.
  • Після введення банківських даних на фейкових сторінках злочинці отримували доступ до рахунків і знімали з них гроші.
  • Частину коштів вони переводили на підконтрольні банківські картки, решту — конвертували у криптовалюту.
До складу угруповання входило близько 20 осіб віком від 20 до 49 років. Багато з них були між собою знайомі з дитинства або родичі. Кожен мав свою роль — від вербування так званих «воркерів», які контактували з жертвами, до адміністрування фішингових сайтів і виведення грошей.
Організатори координували роботу шахрайських call-центрів, забезпечували всю технічну інфраструктуру та контролювали фінансові потоки.
В Україні викрили міжнародну схему шахрайства з криптою
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, телефони, SIM-картки, банківські картки та документацію.
Ключових учасників затримали ще у січні 2024 року. Справу вже передано до суду.
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