ТОП-10 бюджетних авто: що обирають українці для першої покупки — Finance.ua

ТОП-10 бюджетних авто: що обирають українці для першої покупки Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

ТОП-10 бюджетних авто: що обирають українці для першої покупки

Водії частіше шукають доступні автомобілі для першої покупки, орієнтуючись на економічність, надійність та доступність обслуговування.

Екперти autodosug назвали ТОП-10 найбільш практичних моделей, які українці найчастіше обирають для свого першого авто.

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Найчастіше покупці зосереджуються на сегменті хетчбеків і седанів з невеликим об’ємом двигуна до 1,6 л. Причиною є низький податок, невелика витрата пального та дешевше страхування.

Daewoo Lanos, який роками утримує позицію одного з найдоступніших рішень на ринку. Машина проста в обслуговуванні, запчастини дешеві й доступні навіть у невеликих містах.

Hyundai Getz, компактний корейський хетчбек, що поєднує в собі економічність і якість збірки. Його ціна на вторинному ринку стартує від 3500−4000 доларів США, а витрата пального не перевищує 6 л на 100 км. Також серед надійних і водночас бюджетних варіантів — Skoda Fabia перших поколінь. Її оцінюють за німецьку якість, надійність ходової та просту конструкцію.

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Renault Logan — особливо моделі з бензиновими двигунами. Вони безпроблемні та відомі своїм ресурсом. Середня ціна на ринку вживаних авто — 4500−6000 доларів. Не менш популярна Chevrolet Aveo, яку часто купують за наявність запасу кузовних деталей та ремонтопридатність.

Dacia Sandero — бюджетний хетчбек із хорошим антикорозійним захистом і скромною витратою пального. Також до списку потрапляє Toyota Yaris, яка хоч і дещо дорожча, але має високу надійність і малий знос, навіть у віці 10+ років.

Kia Picanto — зручний міський автомобіль з низькими експлуатаційними витратами. Його зручно паркувати та обслуговувати. Ще одна альтернатива — Volkswagen Polo з бензиновим мотором, що відомий своєю витривалістю й високою якістю збірки.

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Ford Fiesta — ще один міський хетчбек з оптимальним співвідношенням ціни, комфорту та надійності. У мережі є багато пропозицій з ціною до 6000 доларів, а запас ходу при належному догляді — до 300 000 км без капремонту.

Довідка Finance.ua:

У І півріччі українці придбали 7318 легкових авто, ввезених з Китаю, Про це повідомив Укравтопром. Це на 0,4% більше, в порівнянні з аналогічним періодом 2024 р.

Упродовж першого півріччя 2025 року українці придбали 22 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у цьому році — 5,8 року.

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