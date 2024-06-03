День фінансів: невтішний прогноз щодо пенсій, зміни в підходах до бронювання, експорт ІТ-послуг — Finance.ua

День фінансів: невтішний прогноз щодо пенсій, зміни в підходах до бронювання, експорт ІТ-послуг Сьогодні 17:50

У понеділок, 3 червня, про невтішні прогнози щодо пенсій в Україні, курсу долара та ринку праці.

«Відкладайте та накопичуйте». Перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак заявила , що громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці. Держава гарантовано платитиме людям похилого віку із солідарної пенсійної системи, проте ці виплати будуть невеликими.

додаткову грошову допомогу від Світової продовольчої програми ООН. Це останній місяць дії відповідної програми підтримки. Відмітимо, що частина пенсіонерів у червні отримають від Світової продовольчої програми ООН. Це останній місяць дії відповідної програми підтримки.

Зміни в підходах до бронювання. Голова підкомітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський Голова підкомітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський заявив , що бронювати від армії будуть професії, а не конкретних людей. Вже поточного тижня Кабінет Міністрів надасть перелік спеціальностей та посад, які не підлягають призову до ЗСУ. Переважно це фахівці критичних галузей промисловості.

пришвидшити впровадження е-бронювання та збільшити термін бронювання з 6 до 12 місяців. Водночас бізнес-союз Diia. City United закликав та збільшити термін бронювання з 6 до 12 місяців.

Експорт ІТ-послуг. У квітні цьогоріч обсяг IT-експорту У квітні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 3,5% і становив $545 мільйонів. Українській економіці це принесло на $20 мільйонів менше у порівнянні з березнем. Загалом за перші чотири місяці обсяг експорту комп’ютерних послуг складає $2,1 мільярди. Це на $78 мільйонів менше ніж за аналогічний період у 2023 році.

Працівників не вистачає практично в усіх галузях, окрім IT. У свою чергу у Work.ua кажуть , що за два роки повномасштабної війни ринок праці пройшов шлях від дефіциту роботи до дефіциту кадрів.практично в усіх галузях, окрім IT.

Необхідність підвищення тарифу на світло. Кабмін Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 червня. Як пояснили в Міністерстві енергетики, підвищення тарифу на електроенергію — складний, але необхідний крок. Якби росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними.

залежатиме ситуація на валютному ринку і відповідно рівень інфляції. Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий стверджує , що від зростання тарифів на електроенергіюі відповідно рівень інфляції.

До речі, сьогодні Нацбанк послабив курс долара після історичного максимуму. А минулого тижня на міжбанківському валютному ринку НБУ продав 1091,1 млн доларів США.

Субсидія навіть із боргами. Одним із критеріїв призначення субсидії в Україні є відсутність боргів за комуналку. Однак у деяких випадках Одним із критеріїв призначення субсидії в Україні є відсутність боргів за комуналку. Однак у деяких випадках можна оформити субсидію навіть із боргами. Для цього треба укласти договір про реструктуризацію заборгованості із постачальниками послуг ЖКГ.

Сайт, присвячений санкціям проти рф. В Україні В Україні запрацював Головний портал про спонсорів та співучасників агресії, присвячений санкціям проти російської федерації. На сайті користувачі можуть знайти дані про санкції в різних секторах, включно з фінансовим, енергетичним, військовим і технологічним, а також дізнатися про ініціативи України щодо посилення санкційного тиску на агресора.

Fin Blogger Award. 12 червня відбудеться друга щорічна премія Fin Blogger Award. Серед учасників конкурсу — українські блогери, які створюють україномовний контент для соціальних мереж на тему грошей та інвестицій. 12 червня відбудеться друга щорічна премія Fin Blogger Award. Серед учасників конкурсу — українські блогери, які створюють україномовний контент для соціальних мереж на тему грошей та інвестицій. Зробіть свій внесок у підвищення фінансової грамотності українців та підтримайте тих, хто щодня над цим працює.

Інвестиції у нерухомість у всьому світі вважаються одними з найпопулярніших. Україна — не виняток. Купівля квартир та будинків, попри війну, залишається актуальною для українців. Утім, іноді можна потрапити на шахраїв, залишившись і без грошей, і без квартири. У новій статті розповімо, про що мовчать забудовники під час продажу нерухомості та про нюанси з будівництвом під час купівлі квартир від забудовників:

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