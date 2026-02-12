День фінансів: «народне IPO», бюджетні подарунки на 14 лютого, безвідсоткові кредити для ВПО Сьогодні 17:45

Четвер, 12 лютого. Зовсім скоро настане День святого Валентина. Це свято асоціюється з романтикою, теплом та увагою. Проте в умовах війни, блекаутів та холодної зими ми все частіше переосмислюємо саму ідею подарунків. Порадувати кохану людину можна й без захмарних витрат. Про варіанти, які зроблять вашу другу половинку ще щасливіше, розповідаємо в статті за посиланням:

Перехід України на євро

У Національному банку пояснили , що наразі недоцільно запроваджувати євро замість гривні. Регулятор наголошує, що такий крок не відповідає вимогам законодавства України та Європейського Союзу, а також може створити додаткові економічні ризики і ускладнити процес євроінтеграції.

Голова НБУ Андрій Пишний також повідомив , що банківська мережа Power Banking, створена для роботи в умовах енергетичних криз, охоплює понад 50% усіх банківських відділень в Україні та здатна забезпечувати обслуговування клієнтів під час багатоденних відключень електроенергії.

🗨️ «Банки мають резервні канали зв’язку, генератори, резервне живлення і відпрацьовані протоколи безперервності. Мережа Power Banking — окремий кластер системи, яка забезпечує достатню кількість відділень, здатних працювати автономно навіть під час тривалих відключень електроенергії та інших складних умов», — зазначив голова НБУ.

Пишний наголосив , що банківська система залишається операційно стійкою, ліквідною й прибутковою. Інфляція після піку минулого року почала знижуватися, що дало змогу розпочати цикл пом’якшення процентної політики.

Розвиток ринку капіталу на 2026−2027 роки

НКЦПФР планує розширити перелік фінансових інструментів для формування повноцінного біржового ринку. Серед ключових напрямів розвитку ринку капіталу:

формування ліквідності та стимулювання довгострокових інвестицій;

запуск механізму «народного IPO» (продаж акцій державних компаній);

підготовка ринку муніципальних облігацій (запуск очікується з 2027 року);

спрощення доступу малого та середнього бізнесу до ринків капіталу;

гармонізація законодавства з нормами ЄС.

Крім того, Україна відкриває нові можливості для інвесторів. Так, уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє швидше та ефективніше запускати продаж активів, стягнутих у дохід держави за рішенням суду.

Безвідсоткові кредити для переселенців

Кабінет Міністрів запускає механізм безвідсоткових позик для громадян, які змушені переїхати на нове місце проживання через надзвичайні ситуації. Механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику:

до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис. грн);

строк повернення — до 15 років;

відсотки банкам компенсує держава.

Кошти можна витратити на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.

Додамо, що в Україні стартувало приймання заявок по програмі «СвітлоДім». У межах цієї програми ОСББ, управителі та обслуговуючі кооперативи мають змогу отримати кошти для придбання генераторів та іншого обладнання для автономного електроживлення. Як це зробити — розповідаємо тут ⤵️

ЄС вводить мито на всі малі посилки

Рада Європейського Союзу офіційно схвалила нові правила митного оподаткування товарів у малих посилках, що надходять до ЄС. Безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро скасовується. Очікується, що нова цифрова система запрацює у 2028 році.

Польща планує придбати державний банк в Україні

Польща розглядає можливість придбання частки в одному з великих державних банків України. Йдеться про потенційну участь у капіталі Ощадбанку або Укрексімбанку. У Варшаві розраховують, що участь у капіталі українського державного банку дозволить Польщі отримати стратегічну роль у фінансуванні проєктів відновлення.

До речі, Україна продовжує інтеграцію до європейського фінансового простору. Зміни стосуватимуться міжнародних переказів, фінансового моніторингу та обліку банківських рахунків. Що це означає для клієнтів банків — розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Оформлення статусу безробітного онлайн

У 2026 році в Україні запустять цифрову платформу «Обрій», через яку можна буде оформити статус безробітного, отримати виплати та подати заявку на грант для перекваліфікації. Повноцінне електронне працевлаштування має стартувати у третьому кварталі 2026 року. Для цього вже ухвалено урядові рішення.

