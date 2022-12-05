День фінансів: нафтові санкції ЄС, пікові періоди повернення боргів, масові перебої зі світлом — Finance.ua

День фінансів: нафтові санкції ЄС, пікові періоди повернення боргів, масові перебої зі світлом Сьогодні 17:50

ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн. Встановлена гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель. В понеділок, 5 грудня, набуло чинності рішення Ради ЄС проі заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн. Встановлена гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.

Масові перебої зі світлом. В Україні спостерігають перебої зі світлом на тлі ракетних запусків рф. У декількох областях повідомляють про масові відключення. Де виникли проблеми з електропостачанням — В Україні спостерігають перебої зі світлом на тлі ракетних запусків рф. У декількох областях повідомляють про масові відключення. Де виникли проблеми з електропостачанням — далі.

Укренерго повідомляє про влучення по обʼєктах енергетичної інфраструктури.

В КМДА повідомили графік роботи громадського транспорту, магазинів, аптек у Києві у разі повторного блекауту.

Пенсія та мінімальна зарплатня. В ухваленому Верховною Радою держбюджеті на 2023 рік не В ухваленому Верховною Радою держбюджеті на 2023 рік не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Ще один вид допомоги. Українці можуть Українці можуть отримати понад 2 тис. грн, які надійдуть на банківську картку протягом трьох місяців після подання заявки на грошову допомогу. Деякі українські переселенці можуть одержати грошову допомогу від благодійної організації BHA&Save the Children.

В Україні почалися перевірки внутрішньо переміщених осіб, за результатами яких людей можуть позбавляти виплат.

Пікові періоди повернення боргів. Міністерство фінансів України оприлюднило графік Міністерство фінансів України оприлюднило графік помісячних платежів за державним боргом за чинними договорами на 1 грудня 2022 року. У 2023 році необхідно виплатити 614,51 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом — 486,00 млрд гривень, за зовнішнім — 128,50 млрд гривень.

Нова пошта доставлятиме посилки з інтернет-магазинів Чехії. Нова пошта Глобал запустила Нова пошта Глобал запустила нову країну для онлайн-шопінгу — Чехію. Це вже 9 країна, з якої українці можуть купувати необхідні товари для дому, одяг популярних брендів та техніку, як-от Starlink, зарядні станції EcoFlow, безпосередньо у чеських онлайн-магазинах, в яких немає прямої доставки в Україну.

Ryanair запустить понад 15 нових рейсів з Польщі по Європі. Ірландський лоукостер Ryanair Ірландський лоукостер Ryanair анонсував 17 нових рейсів, які сполучатимуть 6 міст Польщі з багатьма іншими європейськими країнами.

Bitcoin встановив двотижневий рекорд. Вперше за останній час флагманській криптовалюті вдалось Вперше за останній час флагманській криптовалюті вдалось піднятись на декілька відсотків та встановити двотижневий рекорд — BTC виріс до $17 304.

До речі, криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.Ось добірка найцікавішого за період з 28 листопада до 4 грудня 2022.

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