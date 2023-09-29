День фінансів: Нацбанк змінив термін обміну старих монет, а в ЄС продовжили тимчасовий захист для українців — Finance.ua

День фінансів: Нацбанк змінив термін обміну старих монет, а в ЄС продовжили тимчасовий захист для українців Сьогодні 17:40

П’ятниця, 29 вересня. Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців з України, а в Мінекономіки розповіли, як планують повернути економіку на довоєнний рівень.

Час ще є. Національний банк Національний банк продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка. Так, монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців після його припинення або скасування.

Тимчасовий захист для українців в ЄС. Рада ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ Рада ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік — з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Додаткові 10 мільярдів на рік. Комітет ВР з питань фінансів затвердив у першому читанні доопрацьований законопроект, який передбачає запровадження в Україні подвійного оподаткування прибутків банків. Комітет ВР з питань фінансів затвердив у першому читанні доопрацьований законопроект, який передбачає запровадження в Україні подвійного оподаткування прибутків банків. За пропозицією НБУ вводиться подвійна ставка податку на прибуток (замість 18% буде 36%). Фіскальний ефект очікується 10 млрд грн в рік.

Сертифікати на купівлю нового житла. За програмою єВідновлення в українців, чиє житло було зруйноване через російську агресію, вже відображаються житлові сертифікати в Дії. Із листопада їх За програмою єВідновлення в українців, чиє житло було зруйноване через російську агресію, вже відображаються житлові сертифікати в Дії. Із листопада їх можна використати для купівлі нової домівки. Загалом українці вже подали 3 685 заяв про зруйноване майно, щоб отримати компенсацію.

Скільки держава компенсує за електрику. Щоб отримати субсидію, необхідно відповідати нормам, в межах яких надається пільга на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії. Всього розрізняють Щоб отримати субсидію, необхідно відповідати нормам, в межах яких надається пільга на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії. Всього розрізняють п’ять видів норм

У Києві зросла середня зарплата. Зараз Зараз середній показник складає 20 тис. грн. Найбільше станом на зараз у Києві заробляють військовослужбовці та працівники IT-сфери (до 70 тис. грн). Найнижчу заробітну плату з пропозицій для Києва отримують керівники гуртка (6700), вахтери (7 тис.), санітарки й прибиральники (11 тис.).

Економіку планують повернути на довоєнний рівень. Заступник міністра економіки України Олексій Соболєв вважає, що повернути економіку країни до довоєнного рівня й навіть наростити показники можна за 4 роки. Заступник міністра економіки України Олексій Соболєв вважає, що повернути економіку країни до довоєнного рівня й навіть наростити показники можна за 4 роки. Ключовими передумовами для цього будуть вступ України до ЄС і НАТО, а також повернення біженців додому.

€81 мільярд допомоги від ЄС. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС від початку повномасштабної агресії рф надав Україні фінансову, гуманітарну та військову допомогу Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС від початку повномасштабної агресії рф надав Україні фінансову, гуманітарну та військову допомогу на суму 81 мільярд євро . російська війна проти України довела величезну необхідність для Європи адаптуватися до більш небезпечного та швидкозмінного геостратегічного та геополітичного середовища.

Ринок землі під час війни. Ринок сільгоспземель в Україні відновив зростання за кількістю угод та площею. Ринок сільгоспземель в Україні відновив зростання за кількістю угод та площею. Середньозважена ціна при купівлі сільськогосподарської землі у серпні 2023 року дещо знизилась і становила 38,34 тис. грн/га проти 38,7 тис. грн/га у липні.

Неправомірна «єПідтримка». Більш ніж 4,7 млн українців, які втратили доходи під час війни, отримали кошти за програмою «єПідтримка» (6,5 тис. гривень). Водночас 60 тис. українців отримали по 6,5 тис. грн, не маючи на це підстав. Майже чверть таких — 14,5 тис. «бюджетників» — Більш ніж 4,7 млн українців, які втратили доходи під час війни, отримали кошти за програмою «єПідтримка» (6,5 тис. гривень). Водночас 60 тис. українців отримали по 6,5 тис. грн, не маючи на це підстав. Майже чверть таких — 14,5 тис. «бюджетників» — вже повернули кошти до державного бюджету.

Причини збільшення державного боргу. Протягом серпня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 36,96 млрд грн, і у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,01 млрд дол. США. Протягом серпня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 36,96 млрд грн, і у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,01 млрд дол. США. У Мінфіні пояснюють , що збільшив у серпні держборг України на 37 млрд грн транш від ЄС.

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