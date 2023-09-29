Додаткові 10 мільярдів на рік: у Раді підтримали ідею подвоїти податки для банків — Finance.ua

Додаткові 10 мільярдів на рік: у Раді підтримали ідею подвоїти податки для банків Сьогодні 12:32

Додаткові 10 мільярдів на рік: у Раді підтримали ідею подвоїти податки для банків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики затвердив у першому читанні доопрацьований законопроект, який передбачає запровадження в Україні подвійного оподаткування прибутків банків.

Про це у своєму Telegram -каналі повідомив член комітету, народний депутат Ярослав Железняк.

«Після консультацій з НБУ та Мінфіном підготовлена нова версія, щоб уникнути створення нового виду податку. За пропозицією НБУ вводиться подвійна ставка податку на прибуток (замість 18% буде 36%). За оцінкою колег фіскальний ефект буде такий самий, як і в основному: +10 млрд грн в рік», - зазначив він.

За словами Железняка, народні депутати вже провели обговорення з банківськими асоціаціями щодо цього законопроєкту.

Також він додав, що попередньо таку концепцію погодив і Міжнародний валютний фонд, проте консультації з ним триватимуть до другого читання.

«Такий податок вводиться на 2024−2025 рік. Таким чином ми уникаємо ретроспективних норм на 2023 рік. Розгляд в залі вже на наступному тижні», — резюмував він.

Довідка Finance.ua:

у січні-травні 2023 року українські банки отримали рекордні 53,59 мільярда гривень прибутку, що у 2,2 рази перевищує показник відповідного періоду 2021 року;

як зазначили аналітики, цей результат, як мінімум, найкращий за останні п’ять років, а як максимум — за всю історію незалежності України;



пибуток отримали 59 з 65 працюючих наразі банків, тобто 91% установ, ще 6 банків (9%) — збитки у розмірі 73,19 млн гривень. Всі збиткові банки є фінустановами з приватним капіталом;

більша частина загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам, які за п’ять місяців 2023 року вони заробили 31,43 млрд гривень.



УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.