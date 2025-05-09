Invest Talk Summit 2025: програма та спікери — Finance.ua

Invest Talk Summit 2025: програма та спікери Сьогодні 10:10

Світ сьогодні — як море під час шторму. Ринки чутливі до політичних заяв, щодня з’являються нові виклики. У таких умовах інвесторам потрібні чіткі сигнали, перевірені стратегії й прогнози тих, хто справді розуміє ринок. Приєднуйтесь до Invest Talk Summit 2025 — саме тут зберуться інвестори з досвідом, аналітики та всі, хто не просто спостерігає, а діє і заробляє навіть у турбулентні часи.

Що таке Invest Talk Summit? Це щорічна подія для всіх, хто інвестує та цікавиться інвестиційними інструментами. На вас чекає понад 9 годин концентрованих виступів, відвертих розмов, реальних кейсів, пошуку дієвих рішень і стратегій. А ще цінніше — це можливість для спілкування, обміну досвідом та налагодження нових партнерств.

Приходьте самі та запрошуйте на івент колег, партнерів, друзів, які цікавляться актуальними можливостями інвестування. На два й більше квитки діють спеціальні знижки — до 20%.

Вхід для ветеранів за попередньою реєстрацією — безкоштовний.

Які теми обговоримо

Програма саміту створена з урахуванням головного запиту інвесторів: як зберегти й примножити капітал у 2025 році. У своїх виступах спікери розкриють, зокрема, такі теми:

Які країни стають новими хабами для інвестицій

Захисні активи: золото, земля, нерухомість, євро чи щось нове?

Як заробляти на ведмежому ринку: які є стадії, що й коли купувати

ОВДП vs євробонди: як сформувати прибутковий портфель у нестабільні часи

Як діяти в період волатильності на фондовому ринку

Чи можна заробити на мемкоїнах, або Web3-стартапи — лотерея чи реальні інвестиції?

Також учасники зможуть обговорити й подискутувати з експертами на гострі теми, що хвилюють багатьох:

Економічний прогноз 2025 з поправкою на Трампа: як зміняться курси валют та основні макроекономічні показники у 2025/2026 роках?

Успіхи, провали та уроки: реальні історії інвесторів

Орієнтовна програма та перелік спікерів уже є на сайті — переходьте та ознайомтесь докладніше.

Кого ви почуєте

Попри всі зовнішні й внутрішні виклики, ринок інвестицій розвивається. Українські інвестори мають доступ до реальних можливостей: вкладення в землю, апартаменти, комерційну нерухомість, REIT-фонди, ОВДП — усе це працює і приносить прибуток.

А головне — більшість приватних інвесторів дивляться не лише на закордонні ринки, а й підтримують економіку Україні. На Invest Talk Summit 2025 спікери розкажуть, як ефективно поєднувати обидва напрямки: де і як шукати прибуткові можливості в Україні, а також як безпечно інвестувати за кордон.

Серед спікерів — авторитетні аналітики, інвестори, підприємці та експерти з міжнародного капіталу. Їхні прогнози, практичні кейси та інсайти з власного досвіду допоможуть вам побачити нові точки зростання.

З актуальними темами виступлять:

Ерік Найман — засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S

Богдан Сидоренко — інвестор, лектор на курсі «Опціони для портфельного інвестора» у «Біржовому університеті»

Андрій Масло — Founder & CEO у Investudio

Тарас Гук — адвокат, ютубер, роздрібний інвестор

Микола Григорʼєв — головний аналітик HUG’S

Михайло Пацан — підприємець, інвестор, експерт з міжнародних фінансових ринків та WEB3 технологій та інші.

Приєднатися до Invest Talk Summit можна у зручному для вас форматі — онлайн або офлайн. Але саме жива присутність відкриває максимум можливостей: поставити свої запитання спікерам, зав’язати нові корисні знайомства, обмінятись думками й контактами під час кава-брейків.

Зустрінемось у Києві, на безпечній локації з укриттям. Деталі щодо місця проведення надійдуть кожному учаснику особисто на імейл.

Партнери саміту

Генеральний партнер події: — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, депозитарні послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. В Україні ICU впродовж 15 років є найбільшим брокером з торгівлі держоблігаціями. Група також є лідером ринку управління активами та пенсійними заощадженнями. ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, депозитарні послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. В Україні ICU впродовж 15 років є найбільшим брокером з торгівлі держоблігаціями. Група також є лідером ринку управління активами та пенсійними заощадженнями.

Серед партнерів також:

Біржовий університет — центр, в якому професійно навчають українців заробляти на фондовому ринку. У компанії працюють лектори-практики з досвідом від 7 років, які навчають ухвалювати інвестиційні рішення на базі фактів та аналітики, з повним розумінням кожної своєї дії. У центрі діє єдина в Україні лінійка з курсами 5 рівнів складності.

Zeminvest — сервіс земельних інвестицій, який допомагає з купівлею, управлінням, продажем, розділяє та мінімізує ризики інвестиційного активу. Компанія гарантує щорічні виплати доходу від інвестицій (орендну плату) та капіталізацію 8% річних протягом перших 3-х років перебування в інвестиції. У 2023 і 2024 рр. Zeminvest отримав нагороду «Вибір року» у номінації «Краща інвестиційна компанія». А у 2024 та 2025-му — нагороду FinAwards за «Найкращу інвестиційну пропозицію року».

AccessFinance Group — група компаній, яка працює на небанківському фінансовому ринку України з 2014 року і охоплює всі сфери фінансових послуг — від споживчого кредитування до лізингу авто і нерухомості.

Організатори Invest Talk Summit 2025 — сайти «Мінфін» та Finance.ua — щиро вдячні усім спонсорам та інформаційним партнерам за допомогу в організації саміту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.