Банкір дав прогноз курсу до 18 травня — Finance.ua
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Банкір дав прогноз курсу до 18 травня

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Банкір дав прогноз курсу до 18 травня
Банкір дав прогноз курсу до 18 травня
Українцям з 12 по 18 травня варто очікувати повільного «просування» курсу валют вгору. Зазначається, що такі зміни не стануть загрозою для стабільності валютного ринку.
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Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий розповів у коментарі УНІАН, що ринок «живий», а зміни будуть мінімальними і контрольованими.
Згідно з його прогнозом, курс долара до 18 травня включно перебуватиме в коридорі 41,25 — 41,65 гривні за долар на міжбанку і 41,2 — 41,6 гривні за долар на готівковому ринку.
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Тарас Лєсовий зазначив, що курсові показники міжбанку і готівкового ринку знову вирівняються, а різниця між курсами буде майже нульовою.
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За його словами, офіційний курс може коливатися в діапазоні 41,6 — 42 гривні за долар. Таким чином, 100 доларів в Україні до кінця травня коштуватимуть 4160 — 4200 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдуться українцям у 41600 — 42000 гривень.

Довідка Finance.ua:

  • Україна починає розглядати відхід від долара США та можливість тіснішої прив’язки своєї валюти до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв’язків з Європою. Про це заявив голова Центрального банку Андрій Пишний в коментарі для Reuters.
  • Як пише видання, потенційне вступ до Європейського Союзу, «посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, більша волатильність на світових ринках та ймовірність фрагментації світової торгівлі» змушують центральний банк переглянути питання про те, чи має євро бути референтною валютою для української гривні замість долара, сказав Пишний.
За матеріалами:
УНІАН
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