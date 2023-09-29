У Києві зросла середня зарплата: скільки зараз можна заробити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві зросла середня зарплата: скільки зараз можна заробити

Особисті фінанси
156
У Києві зросла середня зарплата: скільки зараз можна заробити
У Києві зросла середня зарплата: скільки зараз можна заробити
У Києві зросла заробітна плата: зараз середній показник складає 20 тис. грн. У столиці зарплата залишається найвищою в Україні.
Про це свідчать дані сайту для пошуку роботи — Work.ua.
Середня зарплата у Києві - 20 тис. грн. Це медіана заробітних плат за даними з 65 117 вакансій, розміщених на Work.ua у Києві за останні 3 місяці.

Скільки заробляють у столиці

Найбільше станом на зараз у Києві заробляють військовослужбовці та працівники IT-сфери (до 70 тис. грн).
Серед високооплачуваних посад: Team leader (65 тис. грн), управляючі нерухомістю та ортодонти (60 тис. грн), DevOps engineer (55 тис. грн), фінансовий директор (50 тис. грн).
У Києві зросла середня зарплата: скільки зараз можна заробити
Високі зарплати також пропонують маркетологам (50 тис. грн), стоматологам та водіям-міжнародникам (45 тис. грн), рієлторам (47 500 грн), хірургам (43 500 грн).
Від 30 до 40 тис. грн отримують лікарі, моделі, автомеханіки, інженери, автослюсарі, дизайнери, аналітики, архітектори.
Читайте також
Середню зарплату у розмірі близько 20 тис. грн пропонують офіціантам, візажистам, швачкам, економістам, кур'єрам з авто, юристам, агрономам, кухарям.
У Києві зросла середня зарплата: скільки зараз можна заробити
Найнижчу заробітну плату з пропозицій для Києва отримують керівники гуртка (6700), вахтери (7 тис.), санітарки й прибиральники (11 тис.).
У Києві зросла середня зарплата: скільки зараз можна заробити

Найпопулярніші вакансії

Станом на 28 вересня на Work.ua розміщено 28 370 вакансій у Києві, загалом в Україні - 101 341 вакансія.
Серед популярних пропозицій:
  • Менеджер в шоу-рум (2213 вакансій);
  • Продавець-консультант (2079);
  • Менеджер з продажу (1755);
  • Онлайн-консультант (1673)
  • Адміністратор (1285);
  • Бухгалтер (1033);
  • Кухар (922);
  • Касир (795);
  • Водій (794).
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.