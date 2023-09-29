У Києві зросла середня зарплата: скільки зараз можна заробити — Finance.ua

У Києві зросла середня зарплата: скільки зараз можна заробити Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

У Києві зросла середня зарплата: скільки зараз можна заробити

У Києві зросла заробітна плата: зараз середній показник складає 20 тис. грн. У столиці зарплата залишається найвищою в Україні.

Про це свідчать дані сайту для пошуку роботи — Work.ua.

Середня зарплата у Києві - 20 тис. грн. Це медіана заробітних плат за даними з 65 117 вакансій, розміщених на Work.ua у Києві за останні 3 місяці.

Скільки заробляють у столиці

Найбільше станом на зараз у Києві заробляють військовослужбовці та працівники IT-сфери (до 70 тис. грн).

Серед високооплачуваних посад: Team leader (65 тис. грн), управляючі нерухомістю та ортодонти (60 тис. грн), DevOps engineer (55 тис. грн), фінансовий директор (50 тис. грн).

Високі зарплати також пропонують маркетологам (50 тис. грн), стоматологам та водіям-міжнародникам (45 тис. грн), рієлторам (47 500 грн), хірургам (43 500 грн).

Від 30 до 40 тис. грн отримують лікарі, моделі, автомеханіки, інженери, автослюсарі, дизайнери, аналітики, архітектори.

Читайте також Коли середня зарплата українців зросте до 30 тисяч гривень: прогноз уряду

Середню зарплату у розмірі близько 20 тис. грн пропонують офіціантам, візажистам, швачкам, економістам, кур'єрам з авто, юристам, агрономам, кухарям.

Найнижчу заробітну плату з пропозицій для Києва отримують керівники гуртка (6700), вахтери (7 тис.), санітарки й прибиральники (11 тис.).

Найпопулярніші вакансії

Станом на 28 вересня на Work.ua розміщено 28 370 вакансій у Києві, загалом в Україні - 101 341 вакансія.

Серед популярних пропозицій:

Менеджер в шоу-рум (2213 вакансій);

Продавець-консультант (2079);

Менеджер з продажу (1755);

Онлайн-консультант (1673)

Адміністратор (1285);

Бухгалтер (1033);

Кухар (922);

Касир (795);

Водій (794).

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.