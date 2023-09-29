ЄС уже надав Україні допомогу на €81 мільярд — Урсула фон дер Ляєн — Finance.ua
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ЄС уже надав Україні допомогу на €81 мільярд — Урсула фон дер Ляєн

Казна та Політика
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ЄС уже надав Україні допомогу на €81 мільярд — Урсула фон дер Ляєн
ЄС уже надав Україні допомогу на €81 мільярд — Урсула фон дер Ляєн
ЄС від початку повномасштабної агресії рф надав Україні фінансову, гуманітарну та військову допомогу на суму 81 мільярд євро.
Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на заході «Дні освіти» у хорватському Спліті, що проходив під егідою Європейської народної партії.
«російська війна проти України довела величезну необхідність для Європи адаптуватися до більш небезпечного та швидкозмінного геостратегічного та геополітичного середовища. Ми нарощуємо зусилля у напрямку (побудови) оборонного союзу та зміцнюємо зв’язки з глобальними партнерами, яким довіряємо, а також із союзниками по НАТО. Водночас наша фінансова підтримка, а також військова та гуманітарна допомога для України становить уже 81 мільярд євро», — сказала фон дер Ляєн.
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Вона наголосила на спробах росії застосувати проти ЄС енергетичний шантаж та паралізувати його енергетичну систему. Але завдяки рішучій спільній відповіді ЄС майже позбувся енергетичної залежності від російських викопних енергоносіїв. Ціни на енергію, які влітку минулого року сягали «космічних висот», знизилися до передвоєнного рівня.
«Але ми знаємо, що ціни все ще високі. Це одна із тем для дискусії під час обговорення глобальної конкурентоспроможності ЄС на міжнародній арені. Ключовим рішенням залишається застосування та вдосконалення „чистих“ технологій. Тому що саме це підвищить нашу незалежність, посилить конкурентоспроможність та зміцнить суверенітет», — зауважила президент ЄК.
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Нагадаємо, цього року ЄС виділив Україні макрофінансову допомогу у 18 мільярдів євро. Нині ЄС розглядає пропозицію Єврокомісії внести зміни до бюджету ЄС на 2024−2027 роки та передбачити у ньому створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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