Марченко про міжнародну допомогу Україні: охочих виділяти кошти все менше — Finance.ua

Марченко про міжнародну допомогу Україні: охочих виділяти кошти все менше Сьогодні 17:05 — Казна та Політика

Марченко про міжнародну допомогу Україні: охочих виділяти кошти все менше

Все менше країн Заходу хочуть продовжувати фінансувати потреби бюджету України. Але Київ має багато аргументів, щоб вимагати підтримку.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час телемарафону.

«Охочих виділяти кошти все менше і менше. Але це не означає, що коштів не буде. І це не означає, що ми припинили працювати», — сказав він.

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За його словами, у цьому році Україна гарантовано отримає близько 42 млрд доларів для фінансування зовнішніх потреб дефіциту бюджету. Він висловив сподівання, що українська влада зможе зробити, щоб це було гарантовано і в наступному 2024 році.

«Це не просто, це складно. З кожним місяцем багато питань щодо того наскільки платники податків тих країн готові нас фінансувати», — розповів міністр фінансів.

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Він зазначив, що це діалог, та дискусія. «Ми показуємо переваги, ми показуємо, що буде, якщо вони не будуть давати нам кошти. Ми показуємо наслідки й ту шалену роботу, які роблять наші ЗСУ, стримуючи одну з найбільших армій світу. І це також є аргументом», — додав він.

Марченко сказав, що Україна «фактично є форпостом всього цивілізованого демократичного світу, який бореться за цінності, за незалежність».

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«І я вважаю, що в нас є досить аргументів і підстав не просто просити підтримку, а вимагати підтримку. І ми готові робити всі необхідні реформи й заходи для того, щоб ця підтримка надходила вчасно і у повному обсязі», — сказав голова Мінфіну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році допомоги на суму 41,4 млрд доларів. Така сума закладена в проекті бюджету.

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