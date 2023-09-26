Білий дім розіслав лист зі списком реформ, які має провести Київ для отримання допомоги — Finance.ua
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Білий дім розіслав лист зі списком реформ, які має провести Київ для отримання допомоги

Казна та Політика
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Білий дім розіслав лист зі списком реформ, які має провести Київ для отримання допомоги
Білий дім розіслав лист зі списком реформ, які має провести Київ для отримання допомоги
Білий дім відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна провести українська влада для подальшого отримання військової допомоги.
Як повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела, такий лист розіслав заступник радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл.
Цей лист також відправили й прем'єр-міністру України Денису Шмигалю та в Офіс президента України.
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В документі розписані реформи і час на їх втілення: до трьох місяців, 3−6 місяців, рік, півтора роки. Зміни стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя і судової влади в цілому.
Також у пріоритеті реформи Міноборони України і усіх силових відомств, на втілення яких Києву дали рік.

Довідка Finance.ua:

  • у січні 2023 року розпочала роботу Міжвідомча донорська координаційна платформа для підтримки процесу відновлення та реконструкції України у рамках так званого «фінансового Рамштайну»;
  • перше засідання Координаційної платформи донорів було проведене в режимі відеоконференції. На ньому були присутні високопосадовці з України, ЄС, країн G7, а також фінансових установ, таких як ЄІБ, ЄБРР, МВФ та Світовий банк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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