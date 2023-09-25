Україна отримала ще 100 млн доларів від Світового банку — Finance.ua

Україна отримала ще 100 млн доларів від Світового банку
Україна сьогодні одержала 100 мільйонів доларів від Світового банку під гарантію Великої Британії.
Про це повідомило Міністерство фінансів у понеділок, 25 вересня.
«Вказані кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні PEACE in Ukraine», — йдеться у повідомленні.
Ці гроші будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року.
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«Завдяки наданим коштам ми маємо можливість і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії для України з лютого 2022 року становить 1,6 млрд. доларів.
Нагадаємо, 21 вересня США надали Україні грант в 1,25 млрд доларів. Ці гроші виділені на безповоротних умовах.
А 22 вересня Україна отримала 1,5 млрд євро від Євросоюзу (восьмий транш макрофінансової допомоги).
Довідка Finance.ua:
- станом на вересень від початку повномасштабної війни Україна отримала від іноземних партнерів понад 17 млрд доларів грантів та кредитів. Рекордний обсяг зовнішньої допомоги надійшов у серпні - близько 4,6 млрд;
- наступного року Україна потребує 38 млрд доларів для покриття дефіциту бюджету. Відповідну суму планують покрити завдяки допомоги від міжнародних партнерів — США, Євросоюзу та МВФ.
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