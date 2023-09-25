Україна отримала ще 100 млн доларів від Світового банку — Finance.ua
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Україна отримала ще 100 млн доларів від Світового банку

Казна та Політика
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Україна отримала ще 100 млн доларів від Світового банку
Україна отримала ще 100 млн доларів від Світового банку
Україна сьогодні одержала 100 мільйонів доларів від Світового банку під гарантію Великої Британії.
Про це повідомило Міністерство фінансів у понеділок, 25 вересня.
«Вказані кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні PEACE in Ukraine», — йдеться у повідомленні.
Ці гроші будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року.
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«Завдяки наданим коштам ми маємо можливість і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії для України з лютого 2022 року становить 1,6 млрд. доларів.
Нагадаємо, 21 вересня США надали Україні грант в 1,25 млрд доларів. Ці гроші виділені на безповоротних умовах.
А 22 вересня Україна отримала 1,5 млрд євро від Євросоюзу (восьмий транш макрофінансової допомоги).

Довідка Finance.ua:

  • станом на вересень від початку повномасштабної війни Україна отримала від іноземних партнерів понад 17 млрд доларів грантів та кредитів. Рекордний обсяг зовнішньої допомоги надійшов у серпні - близько 4,6 млрд;
  • наступного року Україна потребує 38 млрд доларів для покриття дефіциту бюджету. Відповідну суму планують покрити завдяки допомоги від міжнародних партнерів — США, Євросоюзу та МВФ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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