Ринок землі: скільки коштує гектар у різних регіонах — Finance.ua

Ринок землі: скільки коштує гектар у різних регіонах Сьогодні 16:02 — Аграрний ринок

Ринок землі: скільки коштує гектар у різних регіонах

Ринок сільгоспземель в Україні відновив зростання за кількістю угод та площею. Ціни купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення дещо знизились, водночас ціни на оренду комунальних земель зросли. Загальна кількість земель в обігу становить 1,06% від усіх сільгоспземель на підконтрольних уряду України територіях.

Про це йдеться в аналітичному огляді, підготовленому командою Агроцентру при Київській школі економіки за підтримки Програми USAID Агро.

Ринок земель сільськогосподарського призначення відновив зростання за результатами серпня 2023 року після незначного сезонного скорочення обсягів транзакцій купівлі-продажу у червні-липні.

Всього з моменту відкриття ринку земель 1 липня 2021 року станом на 31 серпня 2023 року було укладено 165,7 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею понад 365,6 тис. га, а загальна кількість земель в обігу становила 1,06% від усіх сільгоспземель на підконтрольних уряду України територіях або 0,9% від всіх сільськогосподарських земель України в кордонах 1991 року.

«Це доволі обнадійливий показник роботи ринку, який відповідає рівню розвинутих економік. Як бачимо, ринок земель сільгосппризначення в Україні демонструє стійкість та потенціал для розвитку попри тиск умов воєнного часу й обмежений формат роботи на першому етапі, адже право купувати землю для сільгоспвиробництва до 01 січня 2024 року мають лише фізичні особи-громадяни України й не більше 100 га с/г земель в одні руки», — зауважив керівник проєкту «Земля незламності», віцепрезидент Київської школи економіки з економічної освіти Олег Нів'євський.

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Середньозважена ціна при купівлі сільськогосподарської землі у серпні 2023 року дещо знизилась і становила 38,34 тис. грн/га проти 38,7 тис. грн/га у липні. Водночас ціна оренди комунальних земель на електронних аукціонах у серпні 2023 року в порівнянні з попереднім місяцем зросла на 23% — з 6,8 тис. грн/га до 8,4 тис. грн/га.

Податкові надходження до місцевих бюджетів від землі перевищили торішній показник на 6%, хоча й не зросли так, як усі податкові надходження (22%). В середньому земля генерує десяту частину сукупних податкових надходжень громад, однак є області, в яких цей показник набагато вищий. Приміром, найбільше доходів від землі у липні 2023 року одержали громади Кіровоградської (22%), Одеської (17%) та Дніпропетровської (16%) областей.

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Угоди купівлі-продажу сільгоспземлі у серпні 2023 року укладались переважно з так званими товарними землями (48% транзакцій) та землями для ведення особистого селянського господарства (45% транзакцій). Кількість угод оренди землі втричі перевищувала кількість угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель.

В цілому темпи розвитку ринку відповідають очікуванням, проте головні переваги ще попереду. За прогнозами Київської школи економіки, впровадження другого етапу ринку, а саме відкриття ринку сільгоспземель для юридичних осіб з 1 січня 2024 року — забезпечить щорічний приріст ВВП в межах 1−2,7% протягом наступних трьох років.

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