Як купити землю сільськогосподарського призначення — Finance.ua

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Як купити землю сільськогосподарського призначення

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Як купити землю сільськогосподарського призначення
Як купити землю сільськогосподарського призначення
Земельну ділянку для купівлі можна знайти на спеціалізованих маркетплейсах або на майданчиках для електронних торгів. Перед купівлею треба перевірити всі наявні на землю документи та впевнитись у правдивості всіх даних.
Придбати земельну ділянку можна лише за безготівковим розрахунком. Нотаріус може запитати про джерела походження коштів. Утім, якщо гроші пройшли фінансовий моніторинг банку (суми від 400 тис. грн підлягають обов’язковому моніторингу. — Ред.), проблем з нотаріусом не повинно бути.
Після проведення торгів або ж після досягнення всіх домовленостей з продавцем, угода оформляється нотаріусом. Нотаріус посвідчує договір купівлі-продажу та реєструє оновлені дані в Державному реєстрі речових прав.
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Також варто пам’ятати про обмеження. Наразі сільськогосподарську землю можуть придбати громадяни України й не більше ніж 100 га в одні руки. Хоча в разі потреби ліміт можна обійти, зареєструвавши землю на родичів чи інших довірених осіб.
Безпрограшний варіант — звернутися до послуг професійних операторів ринку. Вони займаються пошуком ділянок, їх оцінкою та документальним оформленням угод. Це можуть бути керуючі компанії, які після купівлі землі їхніми клієнтами беруть ділянки в управління задля найефективнішого використання землі. Ключова перевага співпраці з керуючою компанією — вона не вимагає від інвестора якихось додаткових зусиль.
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Наприклад, в компанії «Твоє коло» весь процес максимально спрощений. Після консультації з менеджерами формується портфель найперспективніших земельних активів з огляду на побажання та можливості інвестора.
Компанія надає повний юридичний супровід процесу придбання землі, а після — адмініструє співпрацю з орендарями. Тобто всю паперову роботу та комунікацію з орендарями компанія забирає на себе.
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Інвестор отримуватиме пасивний дохід, адже компанія гарантує виплату орендної плати за договором. За даними «Твоє коло», прогнозований річний дохід інвестора сягає до 25%.
Окрім того, спеціалісти «Твоє коло» підкажуть, коли найвигідніше вийти з активу, щоб максимізувати прибуток, та допоможуть продати землю у разі потреби.
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За матеріалами:
Finance.ua
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