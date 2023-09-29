У Мінекономіки планують за 4 роки повернути економіку на довоєнний рівень: названо передумови — Finance.ua

У Мінекономіки планують за 4 роки повернути економіку на довоєнний рівень: названо передумови Сьогодні 14:02 — Казна та Політика

У Мінекономіки планують за 4 роки повернути економіку на довоєнний рівень: названо передумови

Заступник міністра економіки України Олексій Соболєв вважає, що повернути економіку країни до довоєнного рівня й навіть наростити показники можна за 4 роки.

Про це чиновник сказав в інтерв'ю Укрінформу

За словами Соболєва, ключовими передумовами для цього буде вступ України до ЄС і НАТО, а також повернення біженців додому.

«Ми плануємо за чотири роки повернути економіку на довоєнний рівень та додати ще зростання. За перший рік війни економіка країни скоротилася на 30%, тож маємо за чотири роки перевищити цей показник», — сказав заступник очільниці Мінекономіки.

«У нас є дві ключові передумови — це безпека і вступ до НАТО та інтеграція з ЄС. Крім того, зростання економіки прямо пов’язане з фактором повернення біженців в Україну — чим більше людей повернеться, тим вищими будуть показники економічного зростання», — додав він.

За словами Соболєва, Україна може стати лідером у «зеленій» металургії, особливо у виробництві «зеленої» сталі.

«До прикладу, у 2026 році в ЄС набирає чинності регуляція CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, механізм декарбонізації економіки. — Ред.), що має в тому числі декарбонізувати європейський металургійний сектор — і це створює економічну можливість для України. Наприклад, ми можемо після війни виробляти декарбонізовану сталь і експортувати її до Європи на вигідних умовах», — розповів чиновник.

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