Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року — Finance.ua
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Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року

Світ
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Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року
Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року
Рада ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік — з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
«Щоб забезпечити певність для понад 4 мільйонів українських біженців, які зараз проживають в ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які втікають від війни росії проти України», — йдеться у повідомленні пресслужби.
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«ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає впевненість більш ніж 4 мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок в ЄС», — заявив іспанський міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка Гомес, чия країна зараз головує в Раді ЄС.
Після сьогоднішньої політичної домовленості Рада ЄС повинна буде офіційно прийняти рішення про продовження тимчасового захисту. Це станеться після того, як буде проведено юридичні процедури та переклад усіма мовами ЄС.
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Механізм тимчасового захисту був активований 4 березня 2022 року і автоматично продовжений на один рік.
Європейська комісія 19 вересня запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії росії проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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