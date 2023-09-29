60 тисяч українців неправомірно отримали по 6,5 тис. грн за програмою «є-Підтримка» — Finance.ua

60 тисяч українців неправомірно отримали по 6,5 тис. грн за програмою «є-Підтримка» Сьогодні 13:32 — Особисті фінанси

60 тисяч українців неправомірно отримали по 6,5 тис. грн за програмою «є-Підтримка»

Майже чверть з них — 14,5 тис. громадян — вже повернули кошти державі.

Наприкінці літа 2023 року у проросійських ЗМІ розпочалася інфо кампанія (ІПСО) про те, що українців масово змушують повертати кошти, отримані на початку повномасштабної війни у рамках програми «є-Підтримка». Опендатабот вирішив перевірити, яка ситуація з виплатами насправді та скільки людей отримали допомогу помилково.

За інформацією Міністерства економіки, станом на початок вересня 2023 року більш ніж 4,7 млн українців, які втратили доходи під час війни, отримали кошти за програмою «є-Підтримка». Йдеться про одноразову грошову допомогу в розмірі 6,5 тис. гривень. Усього громадянам було виплачено 30,9 млрд гривень.

З 30,9 млрд грн, які держава виплатила під час повномасштабної війни за програмою «є-Підтримка», 390 млн грн було виплачено неправомірно. Загалом 60 тис. українців отримали по 6,5 тис. грн, не маючи на це підстав. При цьому, майже чверть таких отримувачів — 14,5 тис. «бюджетників» — вже повернули кошти до державного бюджету.

У Мінекономіки зазначили, що усі ці громадяни є працівниками бюджетних установ — тобто, їм не повинна була виплачуватися дана допомога, адже вони отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі. Повернуті грошові кошти повинні бути направлені на потреби національної безпеки та оборони.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, держава почала виплачувати кошти за програмою «є-Підтримка» ще в 2021 році — тоді розмір допомоги дорівнював 1 тис. гривень, а отримували її українці, які вакцинувалися від Covid-19.

Від початку повномасштабного вторгнення цю програму було розповсюджено на мешканців низки регіонів, які через війну залишилися без роботи. При цьому, прийом звернень на отримання 6,5 тис. гривень завершився ще 31 березня 2022 року, після чого держава лише займалася виплатами за вже отриманим заявками.

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